Trotz durchschnittlicher Kritiken: "Citadel" bekommt offiziell eine zweite Staffel. In der zweiten Runde des Actionthrillers mit "Game of Thrones"-Star Richard Madden inszeniert ein Regisseur alle Folgen.

Es ist offiziell: "Citadel" bekommt eine zweite Staffel. Dies gab der Twitter-Account der Amazon-Prime-Video-Serie jetzt bekannt. Gerüchte über eine Verlängerung hatte es bereits im März 2023 gegeben - noch vor dem Start des Spionagethrillers am 28. April.

#CitadelOnPrime is officially set to return with season 2, directed by Joe Russo. pic.twitter.com/5FGIIPmYx5 — Citadel (@CitadelonPrime) May 25, 2023

Dem Post zufolge soll Joe Russo (51) die zweite Season im Alleingang inszenieren. Gemeinsam mit seinem Bruder Anthony Russo (53) war er kreativer Kopf hinter der ersten Runde, Regie führten aber Newton Thomas Sigel (67) und Jessica Yu (57) - zumindest auf dem Papier. Die Russo-Brüder machten sich durch die letzten beiden "Avengers"-Filme einen Namen als Regie-Duo.

"Citadel": Trotz reservierter Kritiken ein Erfolg

Die Verlängerung von "Citadel" ist wenig verwunderlich. Schließlich ist die Serie laut Amazon Prime Video ein Hit. Der Streamingdienst hat laut US-Medien bekannt gegeben, dass der Thriller hinter "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" seine zweitmeistgesehene Serie ist. Zumindest außerhalb der Vereinigten Staaten. Weltweit rangiert "Citadel" demnach auf Platz vier.

Bei der Kritik kam die zweitteuerste Serie aller Zeiten (auch hier liegt "Die Ringe der Macht" vorne) allerdings weniger gut an. Auf der Kritiken-Sammelseite "Rotten Tomatoes" kommt "Citadel" nur auf 54 Prozent positiver Bewertungen.

Bollywood-Ikone Priyanka Chopra Jonas (40) und "Game of Thrones"-Mime Richard Madden (36) spielen ein Agentenduo, das für die global agierende Spionageagentur "Citadel" arbeitet. Serienableger in Indien, Italien und Mexico sind in Arbeit oder Planung.