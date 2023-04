Ab dem 4. Mai kehrt der TV-Klassiker "Genial daneben" auf den Bildschirm zurück. Die Neuauflage der schrägen Comedy-Quizshow mit Moderator Hugo Egon Balder bildet gemeinsam mit dem "Glücksrad" und dem neuen Format "Promi Game Night" den neuen Donnerstagabend bei RTLzwei.

Freunde der schrägen Abendunterhaltung werden sich freuen: Nach über einem Jahr Pause geht die legendäre Comedy-Quizshow "Genial daneben" wieder einmal neu an den Start. Nachdem Moderator Hugo Egon Balder (73) im Jahr 2021 beim ursprünglichen Sender Sat.1 genervt das Handtuch geworfen hatte, kehrt das Format nun auf RTLzwei in alter Frische auf den Bildschirm zurück.

"Gute Shows und gute Laune"

Ab dem 4. Mai bildet die Sendung jeweils ab 20:15 Uhr das Herzstück des komplett neugestalteten Donnerstagabends bei RTLzwei. Flankiert von "Glücksrad" und der neuen Game-Show "Promi Game Night - Wir spielen für deinen Traum", verspricht der Sender seinen Zuschauern eine ganze Nacht voller "guter Shows und guter Laune".

Bei der Neuauflage des bereits 2003 gestarteten TV-Formats setzt RTLzwei wieder auf das bewährte Team mit Hugo Egon Balder als Moderator und den Comedians Hella von Sinnen (64) und Wigald Boning (56) als Sidekicks. Das Quiz-Panel soll in den kommenden Folgen unter anderem mit bekannten Gesichtern wie Michael Mittermeier, Oliver Pocher, Helene Bockhorst, Max Giermann, Dieter Nuhr und Janine Kunze komplettiert werden.

Bei "Genial daneben" müssen die Comedians von Zuschauern eingesendete skurrile Fragen möglichst unterhaltsam und richtig beantworten. Gelingt ihnen dies nicht, gehen 500 Euro an den Einsender der jeweiligen Frage.

Neue Show "Promi Game Night"

Ab 21:15 Uhr folgt dann das neue Format "Promi Game Night - Wir spielen für deinen Traum". In der deutschen Adaption der amerikanischen Spielshow "Hollywood Game Night" treten zwei Teams aus jeweils zwei Promis und einem nicht-prominenten Kandidaten in Spielen gegeneinander an. Jedes Team kämpft darum, möglichst viele Punkte zu sammeln, um so einen Wunsch des nicht-prominenten Mitglieds in Erfüllung gehen zu lassen.

Die Sendung wird moderiert von der TV-Schauspielerin Caroline Frier (40), unter anderem bekannt aus der Daily-Soap "Alles was zählt".