Premiere: Corinna Harfouch und Mark Waschke stehen gemeinsam in Berlin vor der "Tatort"-Kamera. Darum geht es in ihrem ersten Fall.

Das neue "Tatort"-Team des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat seine Arbeit aufgenommen. Seit Anfang Juni laufen dem Sender zufolge die Dreharbeiten für die zweiteilige Auftaktepisode - in "Nichts als die Wahrheit" ermittelt Corinna Harfouch (67) als Susanne Bonard erstmals an der Seite von Kriminalhauptkommissar Robert Karow alias Mark Waschke (50). Gedreht wird noch bis Anfang August unter anderem in Berlin-Mitte, Zehlendorf und Treptow. Die Ausstrahlung des Sonntagskrimis "Tatort: Nichts als die Wahrheit" ist für 2023 im Ersten geplant.

Darum geht es in dem neuen Fall

Auch zum Inhalt der neuen "Tatort"-Folge gibt es bereits Details: Robert Karow wird laut der Mitteilung an einen Tatort gerufen. Alles deutet darauf hin, dass sich die junge Schutzpolizistin Rebecca Kästner (Kaya Marie Möller) am Abend zuvor in ihrer Wohnung das Leben genommen hat: Drogen, Sorgerechtsstreit, Überforderung. Doch als Karow ihren verängstigten vierjährigen Sohn Matti (Yvon Sable Moltzen) im Garten findet, kommen ihm Zweifel an dem Selbstmord.

Dann noch der letzte Anruf der Toten an eine ungewöhnliche Nummer: Susanne Bonard, eine ehemalige LKA-Größe, die inzwischen an der Polizeiakademie lehrt. Sie ist eine Koryphäe, deren Standardwerk jeder kennt. Ehe sich Karow versieht, wird sie ihm für den Fall an die Seite gestellt ... Bei den Ermittlungen zu Rebeccas Tod stoßen die Kommissare auf Verbindungen zur rechten Szene.

Harfouch freut sich über neuen Job

Bereits Anfang 2020 hatte der rbb mitgeteilt, dass Corinna Harfouch die Nachfolge von Meret Becker (53) im Berliner "Tatort" antreten wird. "Ich fand es sofort eine großartige Idee, 'Tatort'-Kommissarin in Berlin zu werden", sagte Harfouch damals zu ihrem Engagement. Sie freue sich, mit Mark Waschke in der Hauptstadt zu arbeiten. Becker hatte im Mai 2019 ihren Abschied vom Sonntagabend-Krimi bekannt gemacht. Am 22. Mai 2022 flimmerte die letzte Folge mit ihr über die Bildschirme.