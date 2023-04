Erst vor rund einem Monat gestartet, wird die Show "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" auch eine zweite Staffel erhalten. Das hat Sat.1 am bekannt gegeben.

Jörg Pilawas (57) neue Quiz-Show "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" geht weiter. Wie Sat.1 am heutigen Tag per Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wird das erst vor rund einem Monat im TV gestartete Erfolgsformat auch eine zweite Staffel erhalten. Als Begründung hieß es vonseiten des Münchner Privatsenders: "Die neue Jörg-Pilawa-Show begeistert die Zuschauer:innen von Folge zu Folge mehr und punktete zuletzt mit sehr starken 9,0 Prozent Marktanteil in der Relevanz-Zielgruppe".

Das ist "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?"

Am morgigen Mittwochabend wird die erst vierte Folge der Quiz-Show in Sat.1 ausgestrahlt werden. Zu Gast im Studio sind Sängerin Jeanette Biedermann (43) und Handball-Weltmeister Pascal "Pommes" Hens (43).

In "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" treten 100 Kandidatinnen und Kandidaten an, und beantworten Fragen, die zuvor in repräsentativen Umfragen getestet wurden. In der letzten Runde der Quiz-Show gilt es, eine Schlussfrage zu meistern, die nur ein Prozent der Befragten zuvor korrekt beantwortet hat. Ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro winkt.