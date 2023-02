Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf laden am Samstag wieder Promis zum "Duell um die Welt" ein. Dunja Hayali begibt sich für eine Aufgabe als "Skysurferin" hoch in die Lüfte.

Wenn Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Promis zum "Duell um die Welt" einladen, wird es wieder verrückt. Das beweisen die ProSieben-Allzweckwaffen am kommenden Samstag auf ein Neues. Einer der ausgefallenen Herausforderungen des Duos wird sich die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali (48) stellen.

Hayali reiste laut einer Pressemitteilung dafür nach Kalifornien. "Du bist die erste Skysurferin und wirst der Welt zeigen, wie das funktioniert", habe die 48-Jährige vor Ort erklärt bekommen. "Wir bringen dich mit dem Helikopter auf 500 Meter Höhe. Dann kletterst du heraus und wirst an einem Seil heruntergelassen." Auf einem Surfbrett sollte sie dann freihändig durch die Lüfte surfen. Begeistert von der Aufgabe schien sie demnach zunächst wohl nicht: "Ist das euer Ernst..?"

"Das Duell um die Welt": Wer ist noch dabei?

Neben Hayali und dem ProSieben-Duo werden auch der Sänger Alexander Klaws (39), der ehemalige Fußballprofi Patrick Owomoyela (43) und der Komiker Oliver Polak (46) in der Show in Erscheinung treten. Jeannine Michaelsen (41) führt durch die Sendung.

Klaws habe es nach Indien verschlagen, wo er in einem Auto an der "Wall of Death" - senkrecht an einer steilen Wand - Runden drehen sollte. Owomoyela sollte sich in Thailand an einem Wolkenkratzer in 135 Metern Höhe "nach oben saugen" und Polak machte sich auf nach Nordirland, zum "Schafscheiße-Weitspucken".

In "Das Duell um die Welt" kämpfen Winterscheidt und Heufer-Umlauf mit ihren Promi-Teams um den "Weltmeistertitel" des Formats. Der jeweilige Gegner stellt den anderen die Aufgaben. Am 11. Februar wird sich auf ProSieben ab 20:15 Uhr entscheiden, ob Winterscheidt seinen Titel verteidigen kann.