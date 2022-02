In "Unter uns" will sich Chris mit Cecilia versöhnen und bringt sie dabei in Gefahr. Finn versucht in "Alles was zählt", die Streitereien mit Malu zu beenden. Bei "GZSZ" wird Nihats Nackt-Aktion von der Polizei gestoppt

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Nachdem Florian und Katrin miteinander geschlafen haben, werden sie ausgerechnet von Anke erwischt. Plötzlich sind alle Probleme wieder da. Wie soll es weitergehen? Simon schafft es nicht, sich vor Sara zu erklären, aber die sagt ihm auf den Kopf zu, dass er keine Kinder will. Bevor es den beiden bewusst wird, stehen sie vor den Trümmern ihrer Beziehung. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Yvonne lässt sich von Shirin aufbrezeln und erschleicht sich unter einem Vorwand eine Verabredung mit Christoph - allerdings zeigt dieser kein Interesse an ihr. Yvonne ist frustriert, doch sie trifft an der Bar auf einen Leidensgenossen: Erik, der wegen Lias Kuss mit Robert ebenfalls missgelaunt ist. Josie rettet Paul mit einer Notlüge, indem sie behauptet, dass er eine romantische Überraschung für Constanze plant. Doch Paul reagiert verärgert, da er sich nun tatsächlich etwas für Constanze überlegen muss. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Cecilia ist sauer, weil ihre Eltern Matteo belügen. Chris will sich mit ihr versöhnen und bringt sie dabei in ungeahnte Gefahr. Eva bekommt mit, dass Ricarda Schätzke sich an Benedikt ranmacht. Eva versucht das zu nutzen, um ihre Lizenz zurückzubekommen. Die Weigels sind sich einig, dass Britta die falsche Frau für Robert ist. Da Robert sie nun mal liebt, fasst die Familie einen ungewöhnlichen Plan. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Finn erkennt, wie sehr Malu unter ihren ständigen Streitereien leidet. Er ist entschlossen, ihr zu beweisen, dass er nach vorne sieht. Doch dann grätscht erneut Justus rein. Kim will ihren Anteil der Steuerrückzahlung für das Prunkwerk in die Produktion ihrer Shirts stecken. Sie stellt fest, wie viel Spaß ihr das Designen macht. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nihats Nackt-Aktion wird von der Polizei gestoppt. Er wird mit aufs Revier genommen, wo Lilly ihn abholen muss. Nihat ist geknickt, doch Passanten haben sich auf seine Seite geschlagen und bringen seine Wahlkampagne nach vorn. Miriam muss überfahren feststellen, dass ihr Vater ihr ein überzogenes Geschenk gemacht hat und erneut den Kontakt zu ihr sucht. Sie fühlt sich emotional unter Druck gesetzt und will dem schnellstmöglich ein Ende setzen.