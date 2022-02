Paco und Conor geraten in "Unter uns" aneinander. In "Alles was zählt" sorgt Jenny dafür, dass Finn SynTacla genau unter die Lupe nimmt. Später träumt Tuner bei "GZSZ" von einer eigenen Familie.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Das Geheimnis, dass Jakob Fährmann lebt, aber nichts von seinen Töchtern wissen will und Philip mit dem Verkauf eines seiner Gemälde beauftragt hat, belastet Carla sehr. Aus Enttäuschung über seinen Vater will Philip dessen Gemälde zerstören. Mia kann nicht verstehen, dass Franzi das Revival ihrer Eltern kategorisch ablehnt. Doch auch Mia überkommt ein komisches Gefühl, als sie ihre Mutter glücklich vereint mit Florian sieht und mitbekommt, wie sehr Anke leidet. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Robert ist erleichtert, als er erfährt, dass seinem ungeborenen Kind bei Arianes Sturz nichts passiert ist. Da Ariane behauptet, dass Lia sie absichtlich die Treppe heruntergestoßen hat, geht Robert auf Abstand zu Lia. Vanessa trauert ihrem Traumhaus nach, das Max und sie wegen des Nachbarschaftsstreits nicht kaufen können. Daraufhin kommt Rosalie auf die Idee, dass sie das Haus pro forma kaufen und es dann an die beiden weiterverkaufen könnte. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Tobias und Eva reißen sich zusammen und versuchen gemeinsam zu arbeiten - mit Erfolg. So gestärkt ist Eva bereit, sich wieder ihrer Erzfeindin zu stellen. In die Reisevorbereitungen von Nika und Paco platzt Conor mit einer knappen Deadline für den nächsten Song. Als Paco ihm Schikane unterstellt, kommt es zum Streit. Bei Monikas Dessousparty wollen alle Frauen das gleiche Teil. In einer Wette lassen sie ihre nichtsahnenden Männer entscheiden. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny sorgt dafür, dass Finn SynTacla genau unter die Lupe nimmt. Die misstrauische Caroline droht ihnen allerdings auf die Spur zu kommen. Der Plan von Jenny scheint zu scheitern. Deniz und Ben beschließen, Marians Hinweis nachzugehen. Doch kurz vor dem Ziel werden sie ausgebremst. Lucie ist sauer, dass Miro scheinbar so gar kein Unrechtsbewusstsein hat. Sie weigert sich, sich mit ihm auszusprechen. Aber Miro nimmt das nicht hin. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tuner ist für Emily und Kate da, auch wenn er dafür eine Läuseplage bekämpfen muss. Tatsächlich genießt Tuner den Familienalltag so sehr, dass er sich dabei ertappt, wie er von einer Familie mit Emily träumt. Moritz kann nicht sicher sein, ob Luis wirklich sein anonymer Follower auf dem schwulen Dating-Portal ist. Daher lässt er einen Testballon steigen, der Luis überführt, ohne dass dieser was merkt.