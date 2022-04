In "Sturm der Liebe" ist Lia kurz davor, Ariane mit ihrem Auto zu überfahren. Bei "Alles was zählt" sollen Miro und Chiara ein Video für Social Media produzieren. Später betrinkt sich Laura in "GZSZ" schwer mit Schnaps.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Anke zugibt, sich einsam zu fühlen, bietet Carla an, bei ihr zu übernachten. In Gregors ehemaliger Wohnung kommen bei Carla Erinnerungen hoch. Dann taucht am nächsten Tag ein verstecktes Handy auf. Ist es wirklich seins? Franzi spielt Davids Bedenken wegen der erschwindelten Krankschreibung herunter - zumal er wieder in Depressionen verfällt. Doch Florian will, dass Franzi auf Abstand zu David geht.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lia ist kurz davor, Ariane mit ihrem Auto zu überfahren. Gerade noch rechtzeitig kommt sie zur Besinnung und stoppt den Wagen. Robert glaubt Arianes Vorwurf gegen Lia zunächst nicht, muss jedoch feststellen, dass Lia sich in einer schlechten Verfassung befindet. Tina möchte Josie unterstützen und lässt sie ein vegetarisches Gericht für die Abendkarte kreieren. Als die beiden davon probieren, kommt zufällig Yvonne in die Küche und macht eine abfällige Bemerkung über Josies Figur.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Conor fiebert seinem ersten Interview als Solokünstler entgegen. Um eine gute Performance hinzulegen, greift er zu einem fatalen Mittel. Als Corinna zurückkehrt, haben sie und Chris Redebedarf. Doch die Aussprache der beiden wird von einem schockierenden Zwischenfall überschattet. Britta muss sich ins Zeug legen, um ihren Fehltritt vor Easy und Robert auszubügeln. Dabei wird ihr klar, wie sehr sie sich für Robert in letzter Zeit verstehen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Yannick stößt in Caspers Vergangenheit auf etwas Interessantes und bringt diesen damit vor Isabelle in Erklärungsnot.

Miro und Chiara sollen ein Video für Social Media produzieren. Miro hatte andere Pläne und gerät unter Druck, als Chiara unzufrieden ist. Wider jede Vernunft keimt in Jenny die Hoffnung auf, dass sie und Justus doch eine Chance haben, als sie erfährt, dass Malu Bescheid weiß.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily ist für Kate da und muss sich ihren Fragen stellen. Sie ist dankbar und stolz, wie stark ihre Tochter ist. Während Emily nach vorn sehen will, stellt sich Paul seinem Schicksal. Lauras Leben ist zurzeit ein Scheiterhaufen. Da hilft nur Schnaps. Und ein Schäferstündchen mit John, aber der lässt die betrunkene Laura abblitzen. Laura ist am nächsten Morgen nicht nur peinlich berührt, sondern auch vom Kater geplagt. Aber John weiß Abhilfe.