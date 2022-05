In "Rote Rosen" beichtet Tina Ben, dass sie den Ring verloren hat. Eva sucht bei "Unter uns" nach einem Grund für Dominics seltsames Verhalten. In "Alles was zählt" ist sich Isabelle nicht sicher, ob sie mit Casper zusammen sein will.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tina beichtet Ben, dass sie den Ring verloren hat. Als Gunter mit einem Extra-Auftrag winkt, will Ben von dem Geld einen neuen Ring kaufen. Aber er verletzt sich am Daumen. David hat starke Nebenwirkungen von seinen Medikamenten. Mit einem Workout und Superfood will Franzi ihn unterstützen. David ist gerührt, doch am Ende siegen die Nebenwirkungen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Auf dem Weg zu Paul weicht Constanze einem Hasen aus und hat einen Autounfall. Paul, der noch rechtzeitig am Unfallort eintrifft, um Constanze ins Krankenhaus zu begleiten, bringt es nicht übers Herz, ihr seine Gefühle für Josie zu gestehen. Da Michael in Carolins Nähe zunehmend in Versuchung gerät, bittet er André, diese zum Auszug aus der Scheune zu bewegen. Als Carolin die WG jedoch mit einem Essen als Dank für ihre Gastfreundschaft überrascht, kann Michael nicht anders, als ihre Anwesenheit zu genießen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während sich David immer heimischer fühlt und sich langsam zu öffnen beginnt, schnüffeln Paco und Jakob in dessen Vergangenheit herum. Werden sie die Wahrheit über David herausfinden? Eva macht sich auf die Suche nach einem Grund für Dominics seltsames Verhalten. Was sie findet, gefällt ihr gar nicht. Cecilia ist sich unsicher, ob sie sich ernsthaft in Ringo verliebt hat. Ein Test soll Klarheit bringen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle ist unglücklich wegen der Trennung von Yannick. Wird sie sich tatsächlich auf Casper einlassen, um sich von ihren Gefühlen abzulenken? Miro ist bewegt, als Lucie ihm versichert, ihm zu glauben, dass er kein Dieb ist. Aber wo ist der B.O.I-Pokal abgeblieben? Während Malu und Justus überglücklich sind, Eltern geworden zu sein, muss Jenny endgültig ihre Gefühle für Justus loslassen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily versucht, Paul zu erklären, warum sie ihn angelogen hat. Paul glaubt Emily nicht und reißt alte Wunden auf. Paul sieht schnell ein, dass er Emily Unrecht getan hat. Als er sich bei Emily entschuldigen will, hat die sich bereits zu einem drastischen Schnitt entschieden. Philip will sich um Sunny kümmern, muss jedoch leider kurzfristig beruflich nach München. Doch Sunny braucht dringend Ablenkung und prompt findet sie attraktiven Ersatz.