In "Rote Rosen" plant Hendrik mit Philip den perfekten Heiratsantrag. Conor bittet Ute in "Unter uns" verzweifelt um Hilfe. In "Alles was zählt" leidet Isabelle unter den Folgen von Caspars Angriff.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik plant mit Philip den perfekten Heiratsantrag. Aber Lilly und Amelie verplappern sich gegenüber Britta, die nun weiß, was Hendrik am Abend vorhat. Als Hendriks Planung versagt, muss Britta ihn am Ende ermutigen, trotz aller widrigen Umstände um ihre Hand anzuhalten. Anette bekommt ein Bild, das ihren Dirk mit einer anderen im ausgelassenen Liebesspiel zeigt. Aufgebracht will sie sich sofort rächen. Um Schlimmeres zu verhindern, versucht Sandra sie aufzuhalten. Dabei fällt Anettes Handy ins Klo - ausgerechnet, als die Frau des Vermieters anruft.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Um seine Schulden von der geplatzten Erbschaft auszugleichen, betreibt André heimlich einen Cateringservice mit Lebensmitteln aus der "Fürstenhof"-Küche. Doch Werner fallen schnell Unregelmäßigkeiten bei den Lebensmittelrechnungen auf. Nachdem Christoph Verdacht geschöpft hat, stellt er Werner und Erik zur Rede, warum sie in seiner Vergangenheit schnüffeln. So erfährt er, wer die neue Anteilseignerin am "Fürstenhof" ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nach dem Überfall glaubt Ute, Conor endgültig an die Drogen verloren zu haben. Auch Conor ist schwer erschüttert von seiner Tat und fleht Ute um Hilfe an. Als Corinna Chris bei einer wichtigen Abgabe hilft, bestärkt er sie, auch ihr eigenes Projekt voranzutreiben. Plötzlich sind sie einander wieder ganz nah. Jakob will den Brautstrauß und damit das Thema Hochzeit loswerden. Wie sich herausstellt, ist das gar nicht so einfach.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nach Maximilians Übergriff wird es immer schwerer, ihn im Zentrum zu halten. Simone steht zu ihm, aber ihr gehen die Argumente aus. Isabelle leidet unter den Folgen von Caspars Angriff. Yannick will sie ablenken - und zunächst scheint das auch zu funktionieren. Imani ist sehr erleichtert, als Maja für sie eintritt. Obwohl ihr Aufenthaltsstatus weiter unsicher ist, blickt sie hoffnungsvoll in die Zukunft.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik stellt Lilly zur Rede, aber die will nur, dass Martin schnell wieder auf die Beine kommt. Allerdings glaubt Erik, dass Martin Lilly ausgenutzt und sie beklaut hat, um sich Alkohol zu kaufen. Weil Philip vor Noah behauptet hat, er hätte eine neue Flamme, will er auf Sunnys Geburtstag nicht ohne Date auftauchen. Eigennützig fragt er Anna, mit der er vor ein paar Wochen schon mal ausgegangen ist. Tatsächlich geht Philips Scharade auf.