14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Sandra begleitet Nici zu einem Treffen mit ihrem möglichen Vater Matthias. Doch der Vaterkandidat kristallisiert sich als der Falsche heraus. Nici nimmt den Rückschlag tapfer hin. Als Nici ihre Kinderfotos Mia zeigt, wundert sich Mia, warum Nici auf den Bildern als Junge zu erkennen ist. Selbstbewusst erklärt Nici, dass sie trans ist. Hendrik erstattet Anzeige wegen des gestohlenen Verlobungsrings. Derweil taucht der Ring bei Jakob auf und findet über mehr oder weniger verschlungene Pfade seinen Weg zu Britta. Doch ihren Wunschhochzeitstermin hat sich ein anderer gesichert: Bernd! 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Während Henning nicht an eine gemeinsame Zukunft von Gerry und Shirin glaubt, und auch Shirin selbst die Hoffnung aufgegeben hat, beschließt Gerry, seinem Herzen zu folgen. Er will mit Shirin zusammen sein und sagt das schweren Herzens auch Merle. Als Rosalie die Suche nach dem Geldschein mit Raphaels Telefonnummer aufgibt und versucht, sich mehr auf ihre Beziehung mit Michael einzulassen, stellt sich heraus, dass sowohl Rosalie als auch Michael schon länger von einer Reise nach Neuseeland träumen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Eva und Dominic wollen herausfinden, wer hinter Dominics Outing steckt. Ringo und Easy wollen Benedikt nicht auffliegen lassen. Tobias muss nach Jessicas Abreise eine neue Matratze für sich und Vivien besorgen. Leichter gesagt als getan. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone hofft, dass Chiara zu beschäftigt ist, um sich wegen der Niederlage Gedanken zu machen. Doch die Widersprüche werfen zunehmend Fragen auf. Als Henning und Leyla neue Mitbewohner suchen, wirft Daniela ihren Hut in den Ring. Für Henning ist das eine Katastrophe, doch nicht nur für ihn. Maximilian ist nicht bereit, aus dem Familienunternehmen auszuscheiden und hofft auf ein Bündnis mit Jenny.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Gina Kate auf liebevolle Weise vergegenwärtigt, dass sie bald eine große Schwester sein wird, gelingt es ihr, das Eis zu brechen - nicht nur bei Kate. Währenddessen bekommt Emily eine überraschende Einladung zu einem Date. Nach Tobias' aggressiver Provokation schließt Katrin mit ihm ab und will ihm nicht länger nachtrauern. Doch als Tobias ihr gleichgültig und wie einer Fremden begegnet, wird sie doch von ihrem Schmerz eingeholt.