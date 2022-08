Theo fürchtet in "Unter uns", dass sein Cousin Royal ihn bei Monika aussticht. In "Alles was zählt" kann sich Chiara mit Tacla Energy aus ihrem Tief befreien. Später denkt Paul in "GZSZ" noch einmal über Tuners Versöhnungsangebot nach.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Anette ist glücklich: Sie genießt die Zeit mit Malte und auch die Firma läuft gut. Dann ruft Dirk an. Aus Liebe zu Anette will Malte den Miller-Deal absagen. Doch dann erhöht der Kunde Preis und Druck und Malte fällt in alte Muster zurück. Charlotte will mit der Erbschaft Gutes tun, weiß aber nicht, was. Simon fasst es nicht: Amelie soll mit ihrem Hotel die Wirtschafts-Konferenz mitausrichten. Aber ihr Hotel ist weder fertig, noch hat Amelie Geld. In seiner Angst, seinen Job zu verlieren, bittet Simon Charlotte, Amelie das Geld zu leihen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Sinas tragische Tat nimmt alle mit. David will ihr schuldbewusst beistehen, doch das schlägt für Bambi und Paco dem Fass den Boden aus. Easy will Julius nicht ziehen lassen - bis ihm klar wird, dass er Julius nicht als Kleber für seine wackelige Ehe missbrauchen darf. Theo ist alarmiert, als sein Cousin Royal ihn bei Monika auszustechen droht. Macht er angesichts des Rivalen endlich einen Schritt auf sie zu? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Chiara kann sich mit Tacla Energy aus ihrem Energietief befreien. Doch der Druck, der auf ihr als EM-Botschafterin lastet, ist trotzdem immens. Daniela bereut, Henning verletzt zu haben. Als sie für Nils ein Räuberquartier in der Wohnung aufbaut, bringt sie sich in eine peinliche Lage. Maximilian erkennt, dass es ein Fehler war, Giese ins Gesicht zu schlagen. Nathalie zieht aus dem Vorfall ihre eigenen Erkenntnisse. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Sunny genießt ihr Glück mit Noah, der alles daransetzt, in Berlin wieder Fuß zu fassen. Als er eine Wohnung findet, überlegt Sunny sogar, ob sie nicht mit ihm zusammenziehen sollte. Tuner sieht ein, dass er Paul zu sehr enttäuscht hat, um ihre Freundschaft wiederzubeleben. Aber Paul hat Tuners Versöhnungsangebot nicht kalt gelassen und er erinnert sich an die guten alten Zeiten.