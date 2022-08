In "Unter uns" verläuft Theos erstes Date mit Monika katastrophal. Daniela glaubt in "Alles was zählt", Henning an Bettina verloren zu haben. Bei "GZSZ" kommt es zwischen Sunny und Noah zum Streit.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Manche Dinge bespricht man besser nicht mit seinen Eltern. Das merkt auch Cecilia und wendet sich in Sachen Schwangerschaft an Theo. Robert erkennt, dass der unvermeidliche Konflikt zwischen David und Paco die ganze Familie belastet. Um eine Eskalation zu verhindern, greift er durch. Theo ist am Ziel seiner Träume angekommen, als Monika sich mit ihm verabredet, doch beim Date selbst gerät er in eine Zwickmühle. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Daniela glaubt, Henning an Bettina verloren zu haben. Sie befürchtet, die beiden in der WG beim Sex zu erwischen, dabei wartet eine ganz andere Überraschung auf sie. Chiara überwindet mit Leylas Hilfe die Panikattacke. Nach einem erneuten Check-up kann Chiara nicht länger vor der Wahrheit davonlaufen. Nach den Negativ-Schlagzeilen über Maximilian und Giese droht der wichtigste Geschäftspartner der Steinkamps vom Golfturnier abzuspringen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Yvonne bekommt mit, dass John und Laura sich nacheinander sehnen, beide aber zu stolz sind, miteinander zu reden. Sie versteht das Rumgeeiere nicht und versucht John subtil klarzumachen, dass Laura sich freut, ihn wiederzusehen. Zwischen Sunny und Noah kommt es zum Streit, als Sunny nicht möchte, dass er wegen ihr sein verlockendes Jobangebot sausen lässt.