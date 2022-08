Josie lässt sich in "Sturm der Liebe" von einer besonderen Honigsorte inspirieren. In "Alles was zählt" verbietet Simone Chiara die Teilnahme an der Europameisterschaft. Gerner nutzt in "GZSZ" seine Kontakte, um Sunny einen Vorteil zu verschaffen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Als Josie und Leon eine Wanderung unternehmen, treffen sie auf einen Imker, der ihnen einen Alpenrosenhonig verkauft. Von dem Geschmack inspiriert, will Josie eine regionale Praline kreieren und sich so gegenüber den "Schoko-Göttern" absetzen. Eigentlich ist Shirin mit Gerry zum Abendessen verabredet, jedoch dauert ein Kundentermin im Beautysalon länger als erwartet und Shirin muss anschließend im Dunkeln durch den Wald nach Hause laufen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Sina kaschiert vor Freunden und Patienten ihre Panikattacke. Bambi merkt, dass etwas nicht stimmt, und bringt Sina zu einem verzweifelten Geständnis. Corinna freut sich über den Besuch ihrer Tante Lulu passend zur Eröffnung des Hotels. Doch die steht plötzlich wieder in den Sternen. Theo akzeptiert Monikas Abfuhr und will weiterhin mit ihr befreundet sein. Monika gewinnt jedoch einen anderen Eindruck von seinen Absichten. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone untersagt Chiara schweren Herzens die Teilnahme an der Europameisterschaft. Kampflos will Chiara ihren Traum aber nicht aufgeben. Richard sieht sich durch Van de Meers Wunsch nach Cross-Promo in der Zwickmühle. Was wenn der Steinkamp-Kader keine Läuferin zur EM schicken kann? Obwohl sich Isabelle bloß einen Scherz erlaubt hat, ist Yannick beunruhigt und fühlt sich plötzlich vom Thema Hochzeit verfolgt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tobias setzt es zu, welche Entscheidung Katrin getroffen hat. Michi ahnt, dass Tobias emotional angeschlagen ist und zwingt ihn zu einer Aussprache. Gerner freut sich, dass Sunny ihr Architekturstudium doch noch zu Ende bringen will und bietet ihr einen Werkplatz bei W&L an. Sunny freut sich über die Unterstützung, bis sie merkt, dass Gerner seine Kontakte nutzt, um Sunny einen Vorteil zu verschaffen.