Carolin versöhnt sich in "Sturm der Liebe" mit Vanessa. In "Alles was zählt" hat Giese einen ganz besonderen Racheplan. In "GZSZ" findet Tobias endlich den Weg in die Suchtberatung.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ben und Malte sind erleichtert - Tina kommt wohlbehalten mitsamt der Ware von ihrer Tour zurück. Anette und Malte fühlen sich in Sicherheit und glauben die Bedrohung durch Petrov sei gebannt. Bis Malte Juri Petrov gegenübersteht. Die erste Begegnung zwischen Sandra und Mathias verläuft nicht optimal: Sie erkennen sich nicht und streiten. Entsprechend überrascht ist Sandra, als Nici ihr den Falschparker als Tierarzt vorstellt. Weder Sandra noch Mathias freuen sich über das Wiedersehen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Überfordert von ihrem romantischen Traum zieht sich Carolin zurück und geht Vanessa aus dem Weg. Vanessa, die befürchtet, etwas falsch gemacht zu haben, sucht schließlich das Gespräch mit Carolin. Als Carolin beteuert, dass sie nicht sauer auf Vanessa ist, ahnt diese nicht, wie sehr sie Carolin mit ihrer erleichterten Umarmung verunsichert. Da Paul Werner zu spät von seinem Vorhaben, doch in Bichlheim zu bleiben, informiert hat, hat dieser bereits Leon die freigewordene Wohnung versprochen. Doch Leon bietet an, vorübergehend zusammenzuwohnen, bis Paul eine Alternative gefunden hat, und erfährt dabei von Constanzes Intrige und Pauls Unschuld. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Easy und Cecilia wollen Ringo erst nach dessen Rückkehr die Wahrheit über das Baby erzählen. Ringos Vorfreude setzt sie jedoch unter Druck. David möchte die neue Freundschaft zu Tobias nicht gefährden und verbannt Vivien deswegen rigoros aus seinem Kopf. Aber hat er seine Gefühle wirklich unter Kontrolle? Rufus ist entschlossen, Britta schnellstmöglich aus dem Gefängnis zu befreien. Dafür muss er jedoch ein persönliches Opfer bringen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Giese hat sich einen ganz besonderen Racheplan ausgedacht. Lucie und Chiara leisten sich in ihrer Sorge auf ungewohnte Art und Weise gegenseitig Beistand. Henning fragt sich, ob er seine Garderobe auch einer Generalüberholung unterziehen sollte, als sich ein Kunde im Prunkwerk für seine Angebetete komplett neu einkleidet. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tobias hat endlich den Weg in die Suchtberatung gefunden. Leider bekommt er nicht sofort einen Therapieplatz in einer Entzugsklinik und muss noch eine Nacht durchstehen, ohne rückfällig zu werden. Luis macht seinem neuen Tutor energisch klar, was für ein arroganter Snob er ist, auch wenn er dafür seinen Platz in einem begehrten Seminar opfert.