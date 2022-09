In "Rote Rosen" macht Amelie aus Gier einen großen Fehler. Easy erkennt bei "Unter uns", dass er Ringo die Wahrheit über Cecilias Baby erzählen muss. In "GZSZ" bekommt Tobias den ersehnten Therapieplatz.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon bringt Amelie ungewollt auf eine Idee: Sie versucht über den Bürgermeister an Gelder zu kommen. Charlotte, Simon, Philip und Britta raten zu Geduld und Bescheidenheit - aber Amelie ist weiterhin siegessicher und macht einen schwerwiegenden Fehler. Petrov lauert Malte in der Spedition auf und zwingt ihn für sich zu schmuggeln. Anette stört die Situation und Petrov ist verschwunden. Sie ist skeptisch, als Malte ihr von der Begegnung berichtet. Deshalb beschließt er Anettes Leben zu schützen, indem er sie raushält.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Obwohl Leon Josie von Constanzes Intrige und Pauls Unschuld erzählt, will Josie an ihrer Beziehung zu Leon festhalten. Währenddessen erhält Paul die Adresse von Josies leiblichem Vater von dem von ihm beauftragten Privatdetektiv und sucht das Gespräch mit Josie. Als sich diese für Pauls Unterstützung bedankt, kommt es zu einem nahen Moment und Paul stellt eine entscheidende Frage. Markus will Werner auf seine Seite ziehen und betont, dass sie den kompletten Erlös aus dem Verkauf des Ostflügels in den Bau des Gästehauses und Roberts Restaurants investieren können. Obwohl sich Werner sein ganzes Leben für den Erhalt des "Fürstenhofs" eingesetzt hat, beginnt er seine Prioritäten zu überdenken.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute und Corinna kümmern sich aufopfernd um einen selbstmordgefährdeten Hotelgast. Der revanchiert sich auf überraschende Weise. Um Bambi das gute Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, schenkt Sina ihm einen Defibrillator für die Werkstatt. Jetzt glaubt Bambi allerdings erst recht, dass es ernst um ihn steht. Easy erkennt, dass er Ringo endlich die Wahrheit über Cecilias Baby erzählen muss und beschließt, zu ihm nach London zu reisen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian und Ben erhalten Hilfe von unerwarteter Stelle. Imani will sich unerschrocken erneut zur Kenntnisprüfung anmelden. Wird Dr. Bach ihr weiterhin Steine in den Weg legen? Henning kümmert sich um die Champagner-Nachbestellung fürs Prunkwerk. Er hätte jedoch besser jemanden fragen sollen, der sich damit auskennt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin ist froh, dass Tobias die Nacht ohne Rückfall überstanden hat. Zu ihrer Erleichterung erhält Tobias tatsächlich einen Therapieplatz. Philip und John bestehen drauf, die verunglückte Emily ins Krankenhaus zu bringen. John und Philip ahnen nicht, was wirklich der Auslöser für Emilys Unachtsamkeit an der Spree war und konfrontieren sie.