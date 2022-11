Josie nimmt in "Sturm der Liebe" Pauls Heiratsantrag an. In "Alles was zählt" erhält Jakob eine schockierende Nachricht und bei "GZSZ" glaubt Emily, dass Martin hinter dem mysteriösen Anruf steckt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Charlotte ist sauer auf Simon, der ihr sein Scheitern in Düsseldorf verheimlicht hat. Der Streit zwischen den Geschwistern belastet die WG-Bewohner. Also entschuldigt sich Simon bei Charlotte und gesteht ihr: Sie ist seine Familie! Charlotte ist gerührt. Mathias schläft sich im Rosenhaus aus, nachdem Nici ihn mit einer Betäubungsspritze getroffen hat. Unter Einfluss des Narkotikums gesteht er Tina den Kuss mit Sandra. Sie ist leicht irritiert - was soll sie davon halten? 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Verliebt nimmt Josie Pauls Heiratsantrag an. Nachdem beide den Wunsch, auf dem Turm zu heiraten, äußern, hofft Yvonne, dass Erik seiner Tochter ihre Traumhochzeit ermöglicht. Auch Erik findet die Location perfekt und sichert zu, die Hochzeit zu bezahlen. Zwischen Vanessa und Carolin kommt es zu einem Kuss. Hin- und hergerissen überlegt Vanessa, wie sie mit ihren neuen Gefühlen für Carolin umgehen soll. Als sie zu dem Entschluss kommt, ihren Emotionen nachzugehen, bevor sie sich fest an Max bindet, und Carolin ein heimliches Date vorschlägt, reagiert diese allerdings anders als erwartet. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Jakob und Stella beim Babysitten unverhofft gut harmonieren, vergisst er vorübergehend sein Misstrauen gegen sie, bis ihn schockierende Neuigkeiten erreichen. Chris fühlt sich in seiner Abneigung gegen Benedikt bestätigt, als dieser Cecilia erneut in krumme Geschäfte zu verwickeln scheint. Bambi muss sich von Sina schwere Vorwürfe anhören. Hat er mit seinem Alleingang die anstehende Hochzeit zunichte gemacht? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Der vermeintlich entspannte Wellnessausflug von Jenny, Isabelle, Nathalie und Chiara nimmt eine für Chiara beängstigende Wendung. Dank Jenny geraten Simone und Justus unter Druck. Frieda Ludwig will sofort mehr über das Eis-Exzellenzzentrum erfahren. Können sie das leisten? Finn will seine Pläne in Ruhe vorbereiten, bevor er seine Freunde einweiht. Aber schließlich muss er Imani und Deniz früher einweihen als geplant. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Moritz und Luis auf einer Party auf den gut aussehenden Finn treffen, der den beiden spontan einen Dreier anbietet, reagiert Luis verunsichert, als Moritz nicht sofort mit einem klaren "Nein danke" antwortet. Emily ist davon überzeugt, dass Martin hinter dem Anruf steckt. Nihat dagegen ist sich dessen nicht so sicher und muss ihr nun doch von der Sache im Vereinsheim erzählen. Emily ist fassungslos.