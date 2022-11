In "Unter uns" beschließt Stella, sich der Polizei zu stellen. Leyla will Anna in "Alles was zählt" erneut sabotieren und bei "GZSZ" geraten Jessica und Carlos in einen heftigen Streit.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Bambi sein "zweites Leben" mit einer besonderen Leckerei feiern will, ahnt er nicht, dass der Tod erneut anklopft. Tobias hat daran zu knabbern, dass er auf der Hochzeit nicht für Vivien da war. Es fällt ihm schwer, David seinen erneuten Heldenstatus nicht zu neiden. Nach einem Streit mit Jakob erkennt Stella, dass sie ihm eigentlich dankbar sein müsste. Denn nun kann sie ihre Vergangenheit endlich hinter sich lassen. Sie beschließt, sich der Polizei zu stellen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Leyla befürchtet, dass sie selbst zu kurz kommt, weil Anna so intensiv betreut wird. Als sich die Gelegenheit bietet, denkt sie darüber nach, Anna erneut zu sabotieren. Henning wird von Richard in eine Überraschung für Simone eingespannt. Er nimmt seine Aufgabe wirklich ernst, hat die Rechnung jedoch ohne Daniela gemacht. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Jessica und Carlos geraten in einen heftigen Streit. Als Nina das mitbekommt, schreitet sie sofort ein, ohne jedoch den wahren Grund für die Auseinandersetzung zu kennen. Ninas Abneigung gegenüber Carlos wächst, doch ausgerechnet er kann ihr auf der Arbeit helfen, als sie dringend einen spanischen Dolmetscher braucht. Die Verhandlung, die Carlos in Ninas Namen führt, läuft allerdings anders als erwartet.