"Alles was zählt": Nathalie redet Maximilian ins Gewissen.

In "Unter uns" verbringen David und Monika eine unvergessliche Nacht zusammen. Nathalie macht Maximilian in "Alles was zählt" eine klare Ansage und bei "GZSZ" versucht Michi, Ninas neuer Mitbewohner zu werden.