Vanessa erteilt Carolin in "Sturm der Liebe" eine Abfuhr. In "Unter uns" hacken Benedikt und Chris Ringos Handy. Später kann sich Jessica in "GZSZ" aus ihrer misslichen Lage befreien.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Mathias macht Birgit eine Liebeserklärung, um sein Gewissen zu beruhigen - er will sich seine Gefühle für Sandra nicht eingestehen. Und Sandra ist geschockt: Bettys Plüschhase ist mit Drogen versetzt. Ist Malte in zwielichtige Geschäfte verwickelt? Charlotte freut sich auf ihr Finda-Date. Sie bittet Simon, als Unterstützung mitzukommen, doch er lehnt ab. Auch der Abend läuft nicht wie gedacht: Als Charlotte an der Bar auf Loris wartet und sich kurz frisch machen geht, schüttet ihr jemand K.-o.-Tropfen in den Drink. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Carolin will nicht wahrhaben, dass Vanessa sich für Max entschieden hat. Obwohl Leon ihr davon abrät, möchte sie noch einmal das Gespräch mit Vanessa suchen. Doch wie von Leon befürchtet, kassiert sie einen Korb. Gemeinsam trauern Carolin und Leon über ihre verlorenen Lieben. Aus Unsicherheit, wie sie mit Markus' Angebot umgehen soll, weiht Shirin Gerry ein. Dieser ist alles andere als begeistert und plädiert dafür, dass Shirin ablehnen soll. Doch Shirin wird von Zukunftsängsten zerfressen und glaubt, dass der Deal mit Markus ihr helfen könnte. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Bambi glaubt seine seltsamen "Stress"-Symptome loszuwerden, wenn er eine neue Werkstatt findet. Doch damit liegt er gefährlich falsch. Stella löst sich aus einem nahen Moment mit Jakob, doch er geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Spontan beschließt sie, ihm eine Chance zu geben. Als Ringo angefahren wird, nutzen Benedikt und Chris die Chance, um dessen Handy zu hacken. Bald darauf ahnt auch Ringo, dass er als Verräter enttarnt wurde. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Imani kann Dr. Bach vor einem Fehler bewahren. Dadurch geraten die beiden allerdings heftig aneinander. Imani ahnt nicht, dass Dr. Bach erneut ihre Hilfe brauchen wird. Nathalies negativer Schwangerschaftstest hat bei Maximilian etwas angestoßen. Wollen die beiden in der Zukunft gemeinsame Kinder? Nachdem Anna statt Chiara zu dem Workshop von Manon Dubois fahren soll, ist Anna dem Frust von Chiara ausgesetzt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Die Partylust von Moritz verraucht ebenso schnell wie seine Wut auf Luis. Doch so richtig weiß er nicht, wie er sich angesichts ihres ersten Beziehungsstreits verhalten soll. Moritz sucht Rat bei Michi und bekommt den von Nina gleich mit. Jessica kann sich zwar aus ihrer misslichen Lage befreien, doch Tuners Auto ist keine Option mehr, um das Geld zu beschaffen. Obendrein wächst ihr schlechtes Gewissen Tuner gegenüber ins Unermessliche.