14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Gunter versinkt in tiefer Trauer um Dörte. Ein gemeinsames Kochen mit Merle und Carla lenkt ihn ab, doch als er alleine die Kondolenzschreiben liest und eine geschenkte Whiskeyflasche auspackt, gerät er kurz in Versuchung. Ein Anruf von Inken rettet ihn. Simon und Finn feiern ihr Junggesellendasein. Während Finn insgeheim Nici nachtrauert, lässt Simon nichts anbrennen. Um die Lüneburger Clubszene zu verbessern, schlägt Simon Carla eine Club-Lounge im Carlas vor. Hendrik lässt sich im Tablettenrausch von Amelie zu einem Plank-Contest hinreißen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Stella bemüht sich um einen unbefangenen Umgang mit ihrem Kumpel Paco, doch ihre Gefühle machen ihr einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Ute wartet ungeduldig auf die Krankenakte ihrer Tochter Mathilda, die in Südamerika lebt. Als diese endlich kommt, erlebt Ute eine unangenehme Überraschung. Corinna verteidigt ihre Freundin Jenny vehement vor Chris. Wird ihr ihre bedingungslose Loyalität auf die Füße fallen? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Durch die Krise nähern sich Justus und Jenny wieder an. Als Axel Schwarz erneut dazwischenfunkt, stellt Jenny ihn aufgebracht zur Rede. Isabelle ergattert dank Jenny eine große Homestory für Leyla. Als Isabelle und Daniela darüber in Streit geraten, spricht Leyla ein Machtwort. Ben verabschiedet sich traurig von der Idee, Kim mit einer besonderen Spieluhr zu überraschen, als Gabriel ihm seine überlässt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Yvonne ist von Gerners harten Worten gegen ihre Kinder wie vor den Kopf geschlagen. Auch wenn Gerner seine Ansage relativiert, macht Laura klar, dass alles gesagt ist. Dem kann Gerner nur beipflichten. Carlos lässt keinen Zweifel, dass er nicht an Jessicas Liaison mit Tuner glaubt. Als er Jessica kurz darauf aus einer Notlage hilft, werden sie an alte Zeiten erinnert. Carlos sieht sich bestätigt, dass das mit ihnen noch nicht vorbei ist.