17:30 Uhr, RTL: Unter uns Viviens Regel ist überfällig. Sie erwärmt sich nach Davids Zuspruch langsam für den Gedanken, Mutter zu werden. Was wohl Tobias dazu meint? Ute fürchtet, den Kontakt zu Christin und Matilda zu verlieren. In ihrer Not entscheidet sich Ute für eine gewagte Geste. Cecilia wird zum Opfer von K.o.-Tropfen. Paula kriegt das in letzter Sekunde mit und versucht, mit allem Mitteln das Schlimmste zu verhindern. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Als Simone die Neuigkeiten erfährt, zieht es ihr den Boden unter den Füßen weg. Yannick zieht seinen Plan durch, um Nele einen Teil seiner Leber spenden zu können. Isabelle ist fassungslos und stellt Yannick ein Ultimatum. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Laura tut vor Yvonne und Gerner so, als fürchte sie sich vor Schutzgelderpressern. Zwar betont sie, dass sie selbst die benötigte Summe zusammenbekommen wird, doch wie erhofft setzt Yvonne sich dafür ein, dass Gerner Laura finanziell hilft. Moritz fühlt sich für Lauras Geldnot mitverantwortlich und versucht, selbst an Geld zu kommen. Als er einem alten Bekannten begegnet, kommt er auf eine andere schnelle Einnahmequelle.