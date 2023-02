In "Sturm der Liebe" will Leander Eleni endlich seine Gefühle gestehen. In "Unter uns" ist Eva schockiert, als Benedikt sie erpresst. Simone erkennt in "Alles was zählt", dass ihre Karriere als Kaderchefin vorbei ist.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Gunter kann nicht verhindern, dass die Bäume wegen des Borkenkäfers abgeholzt werden. Er verliert die Nerven und Merle und Carla befürchten, dass Gunter zur Flasche greift. Zunächst hält er stand, doch dann siegt der Alkohol. Anette ist sehr angespannt: Wird Malte auffliegen, weil Sam sein Handy mit den Beweisen für den Drogenschmuggel hat? Sam fehlt der PIN-Code, doch er rückt das Handy trotzdem nicht raus. Während Malte möglichst unauffällig Sam das Handy entwenden will, steht Hendrik plötzlich vor ihm und fordert eine Erklärung. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Leander ist fest entschlossen, Eleni endlich seine Gefühle zu gestehen. Doch Noah verunsichert ihn, indem er ihm erzählt, dass Eleni noch Gefühle für ihren Ex-Freund hat. Eleni fasst unabhängig davon einen folgenschweren Entschluss. Vanessa gesteht Carolin, dass sie lieber in Bichlheim bleiben und nicht mit ihr nach Kopenhagen ziehen möchte, worüber diese sehr enttäuscht ist. Carolin stellt daraufhin Max zur Rede, da sie in ihm den Schuldigen sieht. Es entbrennt ein neuer Streit, der Vanessa so zusetzt, dass Carolin einen eindringlichen Appell an Max richtet. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Eva ist entsetzt, als Benedikt sie erpresst. In die Ecke gedrängt schlägt sie zurück und tut damit nicht nur Benedikt, sondern vor allem Ute weh. Chris und Corinnas Silberhochzeit steht vor der Tür. Während sie sich auf eine Familienfeier einstellen, erkennt Jenny, dass sie sich etwas ganz anderes wünschen. Stella lehnt Jakobs Angebot impulsiv ab - bis Eva ihr einflüstert, dass er womöglich genau das Seelenpflaster ist, das sie braucht. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone muss sich eingestehen, dass ihre Zeit als erfolgreiche Kaderchefin vorbei ist. Nicht nur sie trägt schwer daran. Jenny, Justus und Maximilian beschließen, das As, das Axel gegen sie im Ärmel hat, gegen ihn selbst auszuspielen, um ihn zu besiegen. Isabelle und Henning erwarten bange den Ausgang von Yannicks Operation. Weder sie noch Henning ahnen, dass die schwieriger werden könnte als gedacht. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nina ist getroffen, als Carlos ihr freundlich, aber bestimmt eine Abfuhr erteilt. Sie bemüht sich daraufhin, ihr Verhältnis wieder auf eine rein professionelle Ebene zu bringen. Katrin hat akzeptiert, dass Tobias' Schulden mit dem Lebensstil kollidieren, den sie und er gewohnt sind. Als er aber nur gezwungenermaßen annehmen kann, dass sie ausnahmsweise auch einen Teil seiner Fixkosten begleicht, stößt das Katrin auf.