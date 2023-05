Christoph trennt sich in "Sturm der Liebe" von Alexandra. In "Alles was zählt" will Daniela ihre Angst vor Motorrädern Henning zuliebe überwinden. Bei "GZSZ" macht Moritz einen verzweifelten Versuch, Luis zurückzugewinnen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Doris überrascht ihre Kinder: Sie entschuldigt sich aufrichtig für ihr Verhalten. Nach einigen Diskussionen wollen Simon und Charlotte doch zur Beerdigung ihres Vaters reisen - auch, um ihrer Mutter beizustehen. Dabei vergessen sie Kalle und überlassen Dilay ihrem Angstgegner. Ralf versucht, Anette und Malte gegeneinander auszuspielen. Doch Anette will Malte nicht verraten und warnt ihn. Daraufhin ist Ralf sich sicher, dass die zwei gemeinsame Sache machen. Er setzt Anette massiv unter Druck: Wenn sie auspackt, kann sie straffrei davonkommen. Wird Anette Malte doch verraten? 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Nachdem Christoph das Gespräch zwischen Markus und Alexandra gehört hat, holt ihn sein Kopfkino ein und er flüchtet sich zunächst in den Alkohol. Am nächsten Tag versucht er, Alexandra eine goldene Brücke für ein Geständnis zu bauen, doch als sie ihn weiterhin anlügt, zieht Christoph bitter die Konsequenzen. Helene möchte zu Andrés Restauranteröffnung nach Südafrika reisen und hat sogar schon ein Flugticket gebucht. Doch dann merkt sie, wie groß Vanessas Angst vor der anstehenden Geburt ist und wie dringend sie ihren Beistand benötigt. Schweren Herzens sagt sie die Reise ab. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Vivien versucht, sich emotional von Tobias zu lösen, und David ermutigt sie nur zu gern, sich neu zu orientieren. Doch ihr Date endet unerwartet. Ute ist glücklich: Matilda baut eine immer engere Bindung zu ihr auf. Umso härter trifft sie die Nachricht, dass Matilda Köln verlassen wird. Ringo entdeckt Easys skurriles Foto von Britta und begreift, wie gut es geworden ist. Ob Easy es will oder nicht, das Bild ist wettbewerbstauglich. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Isabelle blickt der Entnahme der Eizellen entspannt entgegen und sorgt sich mehr um Nathalie. Das ändert sich nach dem Eingriff schlagartig. Imani und Deniz glauben, die Schatten des Unfalls losgeworden zu sein, als sich Imani plötzlich mit dem Vorwurf der Bevorzugung Deniz' konfrontiert sieht. Daniela ist entschlossen, ihre Panik vor Motorrädern für Henning zu überwinden. Doch gegen ihre Ängste kommt sie nicht an. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Zwischen Moritz und Luis herrscht Eiszeit. Nur Jonas gegenüber gibt Luis zu, wie sehr er vermisst, was Moritz und er hatten. Unterdessen ringt sich Moritz zu einem verzweifelten Liebesappell durch. Wird er Luis damit erreichen? Gerner versucht, Yvonne ihre Selbstvorwürfe zu nehmen. Yvonne fasst sich und stürzt sich umso mehr in die Vorbereitungen für Moritz' Geburtstag. Wird es Yvonne dadurch gelingen, sich von ihrer Sorge um Laura abzulenken?