In "Rote Rosen" sträubt sich Tina gegen die Diagnose Burnout. Valentina bekommt in "Sturm der Liebe" ein unerwartetes Friedensangebot. In "Unter uns" entdeckt Bambi ein gefährliches Gasleck.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tina sträubt sich gegen die Diagnose Burnout. Doch ihr Umfeld leidet immer stärker unter ihren Stimmungsschwankungen. Bens Vorschlag, eine Auszeit zu nehmen und zu verreisen, kommt bei Tina gut an. Doch ihr Gesundheitszustand wird zunehmend schlechter und sie ist kurz davor, Louis zu vernachlässigen. Gunter merkt, dass er bei Sandras Hochzeit nicht dabei sein kann, und beschließt zu verreisen. Doch wohin? Nach und nach wird ihm klar: Er will die mit Dörte geplante Hochzeitsreise nach Andalusien machen, um sich von ihr zu verabschieden. Sandra bestärkt Gunter in seinen Reisplänen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Valentina ist nach Noahs Abfuhr am Boden zerstört und sucht Rat bei Eleni. Noah hingegen lädt bei Greta seinen Frust über den Bruch mit Valentina ab: Er hätte nie gedacht, dass sie so hinterhältig sein könnte. Greta tröstet ihn und überwindet sich dazu, Valentina einen Neuanfang vorzuschlagen. Leander stellt weitere Nachforschungen an und überlegt, warum Schwester Gesine ihm schaden wollen würde. Als Michael zufällig entdeckt, wie Gesine nervös mit Alexandra telefoniert, informiert er instinktiv Leander. Der heftet sich an ihre Fersen und wird Zeuge eines geheimen Treffens zwischen Gesine und Alexandra.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David ist entschlossen, ein schicksalhaftes Gespräch zwischen Tobias und Vivien zu verhindern, und dafür ist ihm kein Schritt zu radikal. Cecilia wird aus der Bahn geworfen, als sie unverhofft ein Lebenszeichen von Chris erhält. Doch dieses bestärkt sie nur darin, dass sie ihn nicht mehr braucht. Bambi scheint sich in unbegründete Panik vor einem Gasleck zu steigern. Als sich die Gefahr als real erweist, droht bereits eine Katastrophe.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian glaubt, mit seinem gewagten Plan Nathalie helfen zu können, aber er täuscht sich. Chiara will sich nicht weiter auf Ava einlassen. Daniela und Henning fühlen sich hilflos. Doch dann findet Daniela einen Weg, Jenny zu helfen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als eine unbekannte Frau auf einem Motorrad in den Kiez gefahren kommt, schlägt bei einem Mitbewohner auf den ersten Blick der Blitz ein. Paul und Sascha kommen ins Gespräch über Kryptowährungen. Als Sascha dazu ein paar Recherchen macht, stößt er auf einige Merkwürdigkeiten bezüglich Laura. Was hat er herausgefunden?