In "Sturm der Liebe" ist Eleni erleichtert, Julian nicht als Freund verloren zu haben. Britta droht Easy in "Unter uns" mit bitteren Konsequenzen, falls er sie nicht groß rausbringt. Bei "GZSZ" wird Jessica bewusst, dass der Job im Krankenhaus doch das Richtige für sie ist.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Eleni ist erleichtert, dass der Kuss mit Julian ihre Freundschaft nicht zerstört hat und der Umgang zwischen ihnen wieder entspannt ist. Doch die Harmonie wird auf die Probe gestellt, als Markus ausgerechnet Julian als Fotograf für die Fotos für das Charity-Projekt engagiert. Eleni befürchtet, dass ein gemeinsames Fotoshooting mit Leander und Julian nur schiefgehen kann. Greta und Valentina finden den zusammengeschlagenen Otto und bringen ihn in eine leerstehende Hütte. In der Aufregung verpasst Greta den Moment, Noah endlich von Otto zu erzählen. Daher fällt er aus allen Wolken, als er die beiden zusammen sieht, und macht Greta eine folgenreiche Ansage.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während Paco Stella bedingungslos glauben kann, ist Jakob zerrissen zwischen Liebe und Verstand. Die Lage zwischen den beiden Männern spitzt sich zu. Als Benedikt einen Job beim direkten "Huberbau"-Konkurrenten "Rabusbau" haben könnte, nimmt er diesen nicht an. Was hat er vor? Als professionelles Model will Britta kontrollieren, wie die Öffentlichkeit sie sieht. Britta droht Easy nach dessen Verrat mit bitteren Konsequenzen, falls er sie nicht groß rausbringt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie erhält Gewissheit über ihre Vermutung. Genau wie Yannick muss sie der Wahrheit ins Auge blicken. Kim bemerkt, dass ihre Zukunftspläne dem Eheglück mit Ben im Wege stehen. Ihr kommt eine Idee, die Wogen zu glätten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Gerner bezüglich einer Vertuschung Skrupel bekommt, ist es ausgerechnet Katrin, die ihn in seinem Vorhaben arglos bestärkt. Wie wird sich Gerner entscheiden? Jessica ist die unliebsame Aufgabe zuteilgeworden, sich um Ecki zu kümmern. Aus Mitgefühl sorgt sie dafür, dass Ecki ein Make-over erhält. Als Ecki ihr eine rührende Botschaft dalässt, hat Jessica zum ersten Mal das Gefühl, dass sie vielleicht doch am richtigen Ort ist.