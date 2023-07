In "Unter uns" eskaliert der Streit zwischen Ronja und Nadine. Deniz hat in "Alles was zählt" Angst vor einem zweiten Schlaganfall und bei "GZSZ" hilft Emily Moritz aus seinem Tief.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Während Vivien sich weiter um David kümmert, bekommt Tobias unerwartet Unterstützung bei den Ermittlungen gegen seinen Kontrahenten - und ein Date mit Vivien. Als der Streit zwischen Ronja und Nadine eskaliert, sucht Ronja Zuflucht bei Sina und Bambi. Nadine fasst schweren Herzens einen Entschluss. Chris verkündet den Verkauf der Konditorei. Cecilia versucht, Theo zum Kauf zu überreden. Dieser erkennt jedoch, was wirklich dahintersteckt. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Immer öfter geraten Chiara und Ava in Erklärungsnot. Justus kann es kaum erwarten, den Zuschlag für sein Bauprojekt zu erhalten. Deniz ist in großer Sorge, erneut einen Schlaganfall zu erleiden. Er trifft eine unvernünftige Entscheidung. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Moritz kann sich kaum auf die Arbeit konzentrieren und hat das Gefühl, von der ganzen Welt beurteilt zu werden. Als Emily ihn kritisiert, kündigt er. Doch da hat er die Rechnung ohne Emily gemacht. Erik fällt aus allen Wolken, als er erfährt, dass dem Mauerwerk die Pfändung droht. Hilfesuchend wendet er sich an Yvonne, aber kann die ihm helfen?