In "Rote Rosen" sagt Tina Ben nicht die Wahrheit über ihren Gesundheitszustand. Vanessa und Carolin lassen in "Sturm der Liebe" ihre Hochzeit ausfallen. In "Unter uns" will Tobias David endlich als Lügner enttarnen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Tina kann ihren Alltag kaum noch bewältigen. Hat sie doch einen Burnout? Ben überredet sie, zum Arzt zu gehen, aber kurz vorher sagt sie ab, denn sie hat Angst, für längere Zeit auszufallen. Ben tischt sie einen Vitaminmangel als Diagnose auf. Ralf will versuchen, Marvin zu vertrauen. Doch erst muss Ralf die Drogenrazzia in der Laube seinem Vorgesetzten erklären. Der hat zwar nichts gegen Ralf in der Hand, nimmt es aber als Vorwand, ihn von Anettes Fall abzuziehen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Nach einem Streit mit Max lassen Vanessa und Carolin zum Bestürzen der Gäste ihre Hochzeit ausfallen. Helene versucht, mit Max zu reden und ihn zum Einlenken zu bewegen. Dieser zeigt sich zunächst unzugänglich, entschuldigt sich dann aber doch bei Vanessa und Carolin für sein impulsives Verhalten. Leander wird von Michael an eine weitere Zeugin erinnert und hofft, dass Vronis Zimmernachbarin Daniela Müller ihn mit einer Aussage vor Gericht entlasten kann. Die Suche nach ihr ist schwieriger als gedacht: Erst gibt es im Krankenhaus IT-Probleme, dann bekommt Alexandra Wind davon und versucht, Leanders Vorgehen zu verhindern. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Um endlich wieder eine Chance bei Vivien zu haben, will Tobias David als Lügner enttarnen. Dazu greift er zu extremen Mitteln. Chris will Cecilia beweisen, dass er sie nicht mehr verlassen will. Blöderweise braucht er dabei Hilfe, und zwar ausgerechnet von Cecilia selbst. Als Nadine spontan Fabian unterstützt, hilft sie damit ungeplant auch Ronja. Bambi kann ihr daraufhin beweisen, dass sie Ronja nicht so egal ist, wie sie glaubt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Kilian kommt an Informationen, mit denen er die Steinkamps ausbremsen kann - mit ungeahnten Folgen. Leyla erkennt, dass Isabelle nicht von Yannick lassen kann. In dem Wunsch, ihn zu schützen, greift sie zu einem provokanten Mittel. Ben wird durch ein versöhnliches Gespräch zwischen Kim und Hanna motiviert, den ersten Schritt zu gehen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Carlos ist zurück und scheint seinen Liebeskummer wegen Nina überwunden zu haben. Als er jedoch keine Unterkunft findet und am Ende in Ninas Wohnung landet, wird er von seinen Gefühlen eingeholt. Maren bringt es nicht über sich, Michi über den Verbleib des Schmuckstücks aufzuklären. Tobias verhilft ihr schließlich zu einer Lösung. Wird Maren sich aus ihrer misslichen Lage hinaus manövrieren können?