Noah wirft Otto in "Sturm der Liebe" zu wenig Durchhaltevermögen vor. In "Alles was zählt" warnt Ben Kim vor Kilians Machenschaften. Später erleben Luis und Moritz in "GZSZ" einen nahen Moment.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Eleni will Leanders Geständnis Julian gegenüber nicht mehr verschweigen. Dieser reagiert souverän auf die Tatsache, dass Leander ihre Beziehung zwar akzeptiert, aber auf Eleni warten will. Leanders Standpunkt gerät ins Wanken, als er das Schwanenarmband an Elenis Handgelenk sieht und ein neuer Hoffnungsschimmer in ihm erweckt wird. Nicole verletzt es, dass Robert ihr nicht vertraut, obwohl sie nichts mit Ottos Kündigung zu tun hatte. Noah wirft Otto vor, mal wieder kein Durchhaltevermögen zu zeigen, doch der klärt die Situation auf. Als Nicole erfährt, wie es zu Ottos Kündigung gekommen ist, hofft sie auf Roberts Einsicht. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ute will Benedikt helfen, seine Firma zurückzubekommen. Sie muss dabei erkennen, dass seine Methoden nicht zimperlich sind. Stellas Erleichterung nach Annes Schuldeingeständnis ist von kurzer Dauer. Denn nach Jakobs unglücklichem Eingreifen verflüchtigt sich die letzte Chance, ihre Unschuld zu beweisen. Die Vorfreude über die Ladeneröffnung legt sich schnell, als die Kunden ausbleiben. Um den Tag zu retten, muss ein kleines Wunder her. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Ben befürchtet, dass sein Vater Richard recht haben könnte und warnt Kim davor, sich instrumentalisieren zu lassen, doch die kontert den Vorwurf. Imani bekommt Mitgefühl mit der von allen angefeindeten Isabelle und will sich ihr annähern - was Isabelles Misstrauen weckt. Daniela kann Simone während ihres spontanen Ausfluges die Fragen zu Hanna nicht wirklich nachsehen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Moritz ist überzeugt, dass der Zug zwischen ihm und Luis abgefahren ist. Doch dann treffen sich die zwei auf der Beachbar-Party und erleben einen nahen Moment. Die Sehnsucht in Moritz steigert sich ins Unerträgliche. Wird Luis ihm noch eine Chance geben? Bei einem Termin mit Navarro nervt Carlos Tobias mit mangelndem Arbeitseifer. Nach einem Einlauf von Tobias legt sich Carlos etwas mehr ins Zeug, aber nicht im Sinne von Tobias.