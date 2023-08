Max genießt in "Sturm der Liebe" sein Liebesglück mit Imani. In "Unter uns" versucht Cecilia zu ignorieren, dass Paula Gefühle für sie hat. Später sorgt sich Lilly in "GZSZ" um Nihat, dessen Schmerzen anhalten.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Nicos hat die Mafia-Geschichte erfunden, um Inken nicht sagen zu müssen, dass er sein ganzes Geld mit Kryptowährung verspekuliert hat. Als Amelie sich weigert, ein Bild für Nicos zu fälschen, beschuldigt Nicos sie als gefühlskalt. Amelie ist gekränkt und informiert schonungslos Inken. Weil die Wartezeiten für eine Mutter-Kind-Kur lang sind, vermittelt Johanna Tina ein Ferienhaus. Tina hofft auf eine Auszeit mit der Familie. Doch Ben kann den Urlaub nicht finanzieren. Da bietet Malte an, ihm drei Motorräder abzukaufen. Anette macht Malte scharf klar, dass er sich aus ihrem Leben raushalten soll. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Max ist überglücklich nach Imanis Liebesgeständnis und auch Helene kann jetzt mit gutem Gefühl nach Südafrika gehen. Doch Fragen nach der Zukunft geht Max vorerst bewusst aus dem Weg. Als Eleni und Julian im "Bräustüberl" zufällig auf Leander und Lale treffen, werden die beiden Zeugen eines intimen Moments zwischen Leander und Lale. Daraufhin macht Julian Eleni ein Liebesgeständnis und fordert von ihr eine Reaktion darauf. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Stella beschließt ihre Flucht und will im Liebesglück, dass Paco sie begleitet. So muss Paco sich entscheiden, ob er für Stella alles zurücklassen kann. Trotz fürsorglicher Zuwendung von Sina und Bambi wachsen David seine Schuldgefühle über den Kopf. Wird er Vivien die Wahrheit sagen? Cecilia will ignorieren, dass Paula Gefühle für sie hat. Doch dann muss sie befürchten, dass Paula kurz vor einem Liebesgeständnis steht. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian ist von Nathalies Nachricht zutiefst getroffen. Dann scheint ihm Kilian auch noch die Kontaktaufnahme zu ihr zu verwehren. Nach einigen Widrigkeiten schaffen es Imani und Deniz endlich, sich zu verloben. Obwohl Kim und Ben immer mehr zu ihrer alten Vertrautheit zurückfinden, wagt keiner von beiden an eine baldige Versöhnung zu glauben. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Emily freut sich auf Kates Rückkehr. Entsprechend hat sie sich die nächsten Tage freigeschaufelt, um die letzten Ferientage mit Kate verbringen zu können. Doch die hat schon andere Pläne. Philip versichert Lilly, dass er für die Gerüchte im Krankenhaus nicht verantwortlich ist und sich im Kampf gegen die Klinikleitung ganz klar hinter sie stellt. Lilly sorgt sich gleichzeitig um Nihat, dessen Schmerzen anhalten.