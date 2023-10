"Alles was zählt": Isabelle kann nicht fassen, wie weit Kilian für seine Ziele gegangen ist.

In "Sturm der Liebe" verliert Theo wegen eines falschen Vorwurfs die Fassung. Jakob schafft es in "Unter uns", Evas Verfolgern eine Falle zu stellen. Bei "Alles was zählt" ist Isabelle schockiert darüber, wie weit Kilian mit seinen Machenschaften gegangen ist.