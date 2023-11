In "Sturm der Liebe" erfahren Eleni und Leander entsetzt, dass Alexandra einen Unfall hatte. Dank Henry kommt Nadine in "Unter uns" noch rechtzeitig zum Darts-Turnier. In "Alles was zählt" versucht Isabelle, an Kilians Passwort zu gelangen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Amelie nimmt Silkes Entschuldigung an, doch als das nächste Problem aufkommt - Gunter bittet sie, länger in Lüneburg zu bleiben - steht sie vor einer neuen Herausforderung. Ben ärgert sich über Malte, der trotz Untersuchungshaft weiterhin großen Schaden für Ralf und dessen Karriere verursacht. Hendrik hingegen bewundert Maltes Dreistigkeit, was zu einer Auseinandersetzung zwischen den Männern führt. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Alexandra wird mit einer schweren Verbrennung am Hals ins Krankenhaus eingeliefert. Greta ist zutiefst entsetzt und entschuldigt sich aufrichtig bei Alexandra, die die Entschuldigung annimmt, da sie weiß, dass es sich um einen unglücklichen Unfall handelte. Christoph bezweifelt dies jedoch. Die Hochzeitsnacht von Eleni und Leander findet am frühen Morgen ein unschönes Ende, als sie von Alexandras Verletzung erfahren. Die beiden entscheiden sich, ihre geplante Abreise zu verschieben, aber Alexandra besteht darauf, dass ihre Verbrennung vollständig ausheilen wird. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Dank Henry schafft es Nadine gerade noch rechtzeitig zum Darts-Turnier. Ausgerechnet beim entscheidenden Wurf kehrt ihr Zittern zurück. Stella ist froh, als ihre Mutter anbietet, mit ihr zu lernen. Paco will ebenfalls für Stella da sein, auch wenn seine Anwesenheit nicht durchweg willkommen ist. Ringo versucht Herrn Huber davon zu überzeugen, Britta zu mögen - eine scheinbar unlösbare Aufgabe. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Isabelle entwickelt einen neuen Plan, um an Kilians Passwort zu gelangen, wobei Hanna eine wichtige Rolle spielt. Während Ava Deniz' Abwesenheit weiterhin vertuscht, erkennt Leyla, dass sie Ava Unrecht getan hat. Kim kann mit Richards Hilfe den Catering-Auftrag retten und entdeckt dabei ihre Leidenschaft für das Kochen wieder. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Toni versucht weiterhin, mit einer minimalen Dosis an Schmerzmitteln auszukommen, doch ihr Vorrat geht zur Neige, gerade jetzt, wo ihr Bruder sie braucht. Auch im Job kann sie sich keinen Aussetzer erlauben. Alicia muss sich nach ihrer Ansage an Paul fragen, ob sie in ihrer Wut auf Arne nicht doch ungerecht war. Doch als sie erfährt, dass Paul seine Ex-Frau betrogen hat, steht ihr Urteil über ihn endgültig fest.