In "Sturm der Liebe" bekommen Leander und Eleni ein wertvolles Geschenk. Isabelle versucht, Kilian in "Alles was zählt" in eine Falle zu locken. In "GZSZ" entdeckt Lilly, dass Toni heimlich Opiate nimmt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Malte setzt seinen Fluchtplan in die Tat um: Als sich die Gelegenheit bietet, schaltet er Dilays Polizeikollegen aus und flieht aus dem Krankenzimmer. Doch dann trifft er auf Hendrik - entschlossen richtet Malte die Waffe auf ihn. Simon steht unter Druck: Exxy erwartet die Lieferung der Herrenlinie und die Sportunterwäsche-Firma will die Verträge unterzeichnen. Aber Simon hat keine Produktionsstätte. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Leander und Eleni bekommen zur Hochzeit ein Paket von Elenis Onkel. Darin befindet sich ein sehr wertvolles Gemälde von Anton Hagen, das den beiden sehr gut gefällt. Leander macht sich gleich auf den Weg, um das Bild nach Afrika zu verschiffen. Doch wenig später steht auf einmal die Polizei vor ihm und nimmt ihn in Gewahrsam. Greta ist fassungslos über Christophs Vorwurf, sie habe Alexandra absichtlich verletzt. Sie besucht Alexandra, um herauszufinden, ob sie Christophs Haltung teilt. Glücklicherweise glaubt Alexandra nicht, dass Greta sie vorsätzlich verletzt hat, und bittet Christoph sogar, sich bei Greta zu entschuldigen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Stellas mündliche Prüfung steht an. Als Paco und Patrizia trotz Streit gemeinsam mitfiebern, entdeckt Paco eine neue Seite an Stellas Mutter und erhält ein verlockendes Angebot. Um Ringo den Abschied von Herrn Huber leichter zu machen, versucht Easy, den Hund auf interessante Art vor Ringo zu diskreditieren. Während Nadine sich überzeugt auf die Beziehung auf Zeit mit Henry einlässt, sorgen Sina und Bambi sich um deren Herz. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Hanna lehnt Isabelles Bitte ab. Als sie aber glaubt, den wahren Grund dafür erkannt zu haben, sagt sie doch zu, Kilian in eine Falle zu locken. Als Ava und Leyla einen von Deniz vergessenen Termin für ihn übernehmen wollen, fliegt Deniz' Abwesenheit vor Simone auf. Als Daniela versehentlich einen Pappaufsteller von Overath zerstört, stecken Kim und ihre Mutter ordentlich in der Klemme. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Während Toni erschrocken bemerkt, dass sie ihre Schmerzmittel verloren hat, findet ausgerechnet Lilly die Pillendose. Sie ist irritiert und will unbedingt herausfinden, warum Toni Opiate nimmt. Um Maren den Rücken freizuhalten, übernimmt Tobias Emmas Betreuung. Doch die Kleine tanzt ihm ganz schön auf der Nase rum.