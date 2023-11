In "Sturm der Liebe" will Yvonne Erik einen spektakulären Heiratsantrag machen. Easy leidet in "Unter uns" unter seinem Streit mit Tobias. In "GZSZ" merkt Jonas, dass seine Lieben mit seiner Situation überfordert sind.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nach Simons Alleingang können sich Dilay und Simon aussprechen. Doch als Simon einen Tag vor der Hochzeit für ein geschäftliches Treffen nach Stockholm fahren will, kommen bei Dilay Zweifel auf. Überlegt sie es sich mit der Hochzeit anders? Gunter entdeckt, dass Silvio entgegen seiner Aussage nicht am Flughafen in Amsterdam, sondern nur in Hamburg war. Er petzt bei Merle, doch sie kann ihm verzeihen. Getrieben von Eifersucht entscheidet sich Gunter am Tanzwettbewerb teilzunehmen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Da es Yvonne besser geht, plant sie, Erik endlich einen Heiratsantrag zu machen. Unsicher, wie sie es angehen soll, fragt sie ihn nach seinen Vorlieben und erfährt von seiner Liebe zu Feuerwerken. Vor der Hauttransplantation hat Alexandra einen Traum, in dem Christoph sie wegen ihrer Narbe verlässt. Sie teilt ihm ihre Ängste mit, doch Christoph versichert ihr liebevoll, dass er sie niemals verlassen wird. Obwohl Alexandra das gerne glauben möchte, hat sie dennoch große Angst, als sie zur Operation abgeholt wird.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy leidet unter dem Streit mit Tobias, während Ringo der Abschied von Herrn Huber schmerzt. In ihrer Trauer geraten die beiden in Streit. Paco verteidigt Stellas Entscheidung gegen Patrizias Angebot. Obwohl er die Wogen bald zu glätten scheint, ist der Frieden trügerisch. Nadine erfährt von Ronjas hoffnungsvoller Ansage an Henry und macht ihrer Tochter entschlossen klar, dass Henry nicht bleiben wird.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Hanna findet eine Möglichkeit, Isabelle Kilians Stick zu beschaffen, ohne zu ahnen, wie sehr sie Kilian damit schaden wird. Imani erfährt von Avas schwieriger Wohnsituation und schlägt ihr eine Lösung vor. Miray will ihre Influencer-Karriere vorantreiben und durch ihre Teilnahme an einer Challenge Aufmerksamkeit erregen, was Daniela verärgert.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas bemerkt, dass seine Lieben überfordert sind, wie sie mit ihm umgehen sollen. Um sich nicht wie eine Last zu fühlen, versucht er auf sie einzugehen. Bröckelt seine Fassade langsam? Alicia mag Carlos' charmante Art, besonders im Vergleich zu ihrem Ex-Freund, der ihr immer noch ein schlechtes Gefühl gibt. Als sie mit Carlos zum Champagnerschleppen verdonnert wird, ignoriert Alicia kurzzeitig Tobias' Warnung vor ihm.