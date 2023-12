In "Sturm der Liebe" gesteht Noah Greta seine Untreue. Nika rechnet in "Unter uns" endgültig mit Patrizia ab und bei "Alles was zählt" erweist sich Mirays Date als echter Kavalier.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Marvin möchte Ceydas Zimmer in der WG übernehmen, doch Simon blockt das rigoros ab. Auch mit Franka läuft es für Marvin nicht rund. Erst scheint sie verheiratet zu sein und beim nächsten Date lässt sie Marvin sitzen. Simon geht es nach dem Cortison-Booster besser und er besorgt sich Infomaterial zu Multipler Sklerose. Als sein neuer Chef Julius die Infos bei ihm sieht, reagiert er besorgt. Simon will sich keine Blöße geben und schiebt einen betroffenen Freund vor. Ceyda fährt zurück nach Mettmann und bittet Jördis und Mo, ein Auge auf Dilay und Simon zu haben. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Greta ist überrumpelt, als Noah ihr nach seiner Rückkehr erklärt, dass er die Arbeitsstelle bei Verena abgelehnt hat und gar nicht mehr nach Köln will. Greta ahnt nichts von Noahs Geheimnis, während er mit seinen Gewissensbissen kämpft. Dann beichtet er ihr die Wahrheit. Ana steht vor ihrem Auszug bei den Sonnbichlers und Nicole fragt sich, ob sie Ana weggetrieben hat. Hat sie vielleicht zu viel geklammert? Die Sonnbichlers raten Nicole zu einem offenen Gespräch. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Benedikt will Ute damit überraschen, dass er die Trauung heimlich doch noch organisiert hat. Da kommt ihm ein vielversprechender Termin dazwischen. Paco und Stella sind überglücklich, wieder zusammen zu sein. Derweil rechnet Nika mit Patrizia ab - und die verlässt gebrochen Köln. Für immer? Ronja ist überzeugt, dass sie ihr Praktikum zu Recht geschmissen hat - und wird durch Paula und Cecilia eines Besseren belehrt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Während Leyla ihre alte Selbstsicherheit wiedererlangt, kehrt Chiara scheinbar verändert zurück, was Ava irritiert bemerkt. Hanna bietet sich ausgerechnet durch Kilian eine Möglichkeit, Kim und Ben eine verdiente Auszeit zu verschaffen. Als Miray Ärger im Zentrum bekommt, muss sie ihr Date abbrechen - doch ihr Date erweist sich als echter Kavalier. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tobias schöpft Zuversicht, als er von einem renommierten Unternehmen eine Einladung zum Bewerbungsgespräch erhält. Doch ihm wird klar, dass er aufgrund seiner Vergangenheit noch einen steinigen Weg vor sich hat. Gerner will an den emotionalen Moment mit Lukas anknüpfen: Beim Weihnachtsbaumkauf finden die beiden auch eine humorvolle Ebene miteinander.