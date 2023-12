In "Unter uns" finden Tobias und Vivien nach ihrer langen Trennung wieder zueinander. Bei "Alles was zählt" starten Kim und Ben starten mit der renovierten Gaststätte ins neue Jahr. Außerdem überrascht Emily Laura in "GZSZ" mit einem Vorschlag.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nadine versucht, sich mit einer Party von ihrer Sehnsucht nach Henry abzulenken, jedoch gelingt ihr das nicht wirklich. Cecilia gerät an ihrem ersten Geburtstag ohne ihre Eltern in ein tiefes Loch, erhält jedoch unerwartete Unterstützung. Tobias und Vivien klären alle Missverständnisse aus und finden nach einer langen Trennung endlich wieder zueinander. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Dank Kilians Hilfe versöhnt sich Hanna mit Isabelle. Als sie ihm dafür danken möchte, geschieht etwas Unerwartetes. Leyla hat keine Möglichkeit mehr, persönlich zu Fries zu gehen, was Deniz' und Avas Strategien zur WM-Qualifikation auseinanderführt. Kim und Ben starten mit der renovierten Gaststätte ins neue Jahr. Beide haben beschlossen: Es muss sich noch mehr ändern. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Obwohl Jessica und Philip sich weiterhin um einen betont professionellen Umgang bemühen, erinnern sich beide immer wieder an ihr Erlebnis. Und prompt führt das Schicksal die beiden an Silvester um Mitternacht zusammen. Laura arbeitet mit großem Einsatz an ihrem Konzept für das Fashion-Event. Als sie befürchten muss, dass aus finanziellen Gründen nichts daraus wird, überrascht Emily sie mit einem Vorschlag.