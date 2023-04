Der Bachelor spitzt die Lippen: Eine Frau nimmt sich, was sie will. Die nächste knutscht sich zur Favoritin. Und die anderen haben ja immerhin noch ihre Girl Gang!

Bis zu dieser Folge hat "Der Bachelor" (mittwochs, 20:15 Uhr, RTL und vorab auf RTL+) nur zwei Küsse verteilt - einen kurzen Aus-Versehen-Kuss an Lisa (32) und einen heimlichen (und mutmaßlich betrunkenen) Kuss an Rebecca (28). Die Spekulationen, wann und mit wem denn endlich mal richtig geknutscht wird, laufen entsprechend auf Hochtouren. Heißeste Anwärterin ist Angelina (28) - doch die entdeckt genau jetzt ein Herpesbläschen und kann ihr Unglück nicht fassen: "Beschissener Zeitpunkt!"

Beim Surfdate mit Rebecca, Lisa, Yetti (25), Leyla (26) und Xenia (30) bekommt David Jackson (32) mal wieder Gelegenheit, seinen Body zu präsentieren. Lisa kann als einzige eine Welle reiten und bietet David ihre Hilfe an - was ihn etwas am Ego zu kratzen scheint. Leyla meistert zum ersten Mal eine ähnlich schwierige Situation: David und sie haben ihr erstes annähernd normales Gespräch, bei dem sie nicht völlig eingeschüchtert wirkt.

Mit Xenia geht es weniger voran - sie erklärt David, dass sie sich wegen der Kameras zurückhält. Er analysiert das Problem treffend: "Ich habe Verständnis dafür, aber das macht es schwer, sich im Rahmen dieses Formats kennenzulernen." Die sonst immer coole Lisa gibt unter vier Augen zu, dass sie gerne mehr Zeit zu zweit mit David hätte, "um da jetzt irgendwie an gewisse Situationen anzuknüpfen".

Alyssa tut das Unfassbare

Von dem Gruppendate darf Keine länger bleiben - stattdessen lädt David zur Überraschung aller Alyssa (36) am Abend zu ihrem ersten Einzeldate. "Sie wartet schon so lang auf dieses Date...", zeigt sich der Bachelor generös. Die beiden grillen, besprechen schwere Themen wie ihre Depression und kuscheln sich auf die Couch. Dort passiert das Unfassbare: Alyssa küsst David. Sie - ihn! "Das könnte ich niemals", sollen die anderen - alle deutlich jüngeren Frauen - später ehrfurchtsvoll über diesen Move sagen. Alyssas Strategie funktioniert. Auf den dritten folgt ein vierter und ein fünfter Kuss. "Alyssa ist halt 'ne gestandene Frau, die sich nimmt was sie will", grinst David danach und findet: "Zeit optimal genutzt."

Als nächstes darf Angelina zu einem "1001 Nacht"-Date - mittlerweile ohne ansteckenden Herpes. Auf einer abgeschirmten Terrasse mit fliegendem Teppich, Pool und jeder Menge Kerzen kommen auch die beiden sich näher und es wird schon wieder geknutscht. Wer hier wen geküsst hat, ist für die Zuschauenden allerdings nicht ersichtlich - die Frage stand gar nicht im Raum, ein gutes Zeichen. Auf dem Niveau geht das Date auch weiter. "Ich glaube, wir kamen beide aus dem Strahlen gar nicht mehr raus", schwärmt David. Und wenn, dann nur um weiter zu knutschen.

Angelina hat einen Wunsch frei

Zum Schluss ihres Traumdates hat Angelina einen Wunsch frei: Eine Rose, 15 Minuten mehr mit dem Bachelor oder einen Blick auf das Instagram-Profil von David. Sie wählt - zu seiner Überraschung - die Rose. Offenbar ist ihr nicht so klar wie ihm, dass sie die so oder so bekommen hätte... Für sie war es das schönste Date, das sie jemals hatte. Und auch für ihn hat es "alles übertroffen." Eigentlich könnte man die Show jetzt abbrechen.

Aber nein, es bleibt beim klassischen Ablauf. In der Nacht der Rosen hat Leyla nach einem Gespräch mit David eine Befürchtung: die Umarmung zum Schluss habe sich angefühlt wie ein Abschied. Xenia weigert sich mittlerweile aus Stolz, auf den Bachelor zuzugehen. "Fühl ich nicht", sagt sie trotzig, als die anderen ihr Mut zusprechen wollen.

"Ihr seid alle geile Säue und ich liebe euch!"

Was die Mädels übrigens komplett fühlen, ist ihre Gruppe. Noch nie wurde sich mehr unterstützt, gefeiert, getröstet und lieb gehabt wie in dieser Staffel. Kurz vor Davids Entscheidung sagt Leyla dann auch zu ihren Girls: "Leute, ihr seid alle geile Säue und ich liebe euch!" Und ihr Gefühl hatte recht, Leyla und Xenia müssen die Girl Gang verlassen. Aber mit Sicherheit nur so lange, wie es noch um den Kerl mit den Rosen geht.