Schock beim "Glamping": Das Übernachtungsdate geht an Anna. Die 33-Jährige wird damit zur Favoritin. Doch dann zieht Jana-Maria nach. Der Bachelor steckt in einem Dilemma.

Premiere bei "Der Bachelor" (auch via RTL+): In der siebten Folge verlassen die Ladys ihre Villa. Erstmals in der Geschichte der Kuppelshow steht für sie Camping mit dem Bachelor auf dem Programm. Sorry, "Glamping" natürlich. Bachelor Dominik (30) besteht auf der glamourösen Variante des simplen Zeltens.

Am mexikanischen Strand steht eine luxuriöse Zeltkonstruktion für die sieben verbliebenen Kandidatinnen bereit. Nebenan wohnt der Bachelor. Die Frauen schlafen alle in einem großen Raum, die Wohnsituation erinnert eher an "Big Brother" oder "Promis unter Palmen". Die Ladys finden es trotzdem "cosy".

Zunächst geht der Bachelor mit Franziska (26), Emily (23), Nele (28) und Christina N. (27) auf eine Bootstour. Der Trip ist ereignisarm. Außer Neles moderater Eifersucht, als Dominik mit Christina tanzt, geschieht nichts.

Danach wandert Dominik mit Anna (33) und Chiara (25) in den Dschungel. Dort wartet eine indigene Zeremonie. Die drei Singles dürfen ihre Wünsche auf Zettel schreiben und im Wald aufhängen. Auffällig: Dominiks On-off-Favoritin Jana-Maria (29) muss als Einzige im Basiscamp bleiben.

Dominik sucht Annas verrückte Seite

Chiara muss nach dem Dschungeltrip wieder zurück ins Zelt. Anna darf bei Dominik in einer Villa übernachten. Doch zunächst steigen die beiden in den Pool. Mit viel Champagner versucht der Bachelor, die bisher stets kontrollierte Anna aus der Reserve zu locken, ihre spontane Seite herauszukitzeln. Das gelingt ihm. Es kommt zum obligatorischen Kuss. Es ist der erste für Anna, die schon länger als Mitfavoritin für die letzte Rose gilt.

Danach verbringen sie also die Nacht zusammen. Wie Dominik später gegenüber Jana-Maria versichert, schlief jeder auf seiner Seite des Doppelbetts. Anna sagt im Nachhinein nur vielsagend, dass sie die Nacht "so gut es geht auskosteten".

Boykott des Bachelors fällt wieder einmal in sich zusammen

Die sechs restlichen Frauen langweilen sich derweil beim Glamping. Als Anna nicht zurückkehrt, gehen sie "aggressiv ins Bett" (Christina). Chiara fühlt sich "aufs Herz getreten". Schließlich hat sie doch am nächsten Tag Geburtstag. Die Ladys beschließen, den Bachelor beim nächsten Treffen mit Missachtung zu strafen. Das drohten sie schon oft an, stets ohne langfristige Konsequenzen.

Als Anna und der Bachelor am nächsten Morgen ankommen, ist die Stimmung tatsächlich etwas frostig. Doch zumindest Chiara kippt schnell um. Sie freut sich über einen Geburtstagskuchen, den Dominik mitbringt. "Cute" findet sie das.

Die Einzige, die sauer bleibt und gegen den Bachelor stichelt, ist Jana-Maria. Obwohl sie sich als "Easy Going Girl" bezeichnet, lässt sie nur ungern mit sich spielen. Ihre Renitenz kommt wiederum bei den Konkurrentinnen nicht gut an. Obwohl man dem Bachelor ja die kalte Schulter zeigen wollte.

Gleich-und-gleich oder anziehende Gegensätze?

Auch Dominik ist von Jana-Marias Verhalten wenig angetan. Dennoch lädt er sie zu einem Einzeldate ein. Oder gerade deswegen? Es scheint, als wolle er nun den ernsten Kern der "crazy" Jana-Maria testen. So wie er die spontane Seite der reservierten Anna sehen wollte.

Dominik und Jana-Maria schäkern und necken sich wie Teenager. Der Bachelor scheint von der flatterhaften Jana-Maria weiter angezogen. Weil er sich selbst als etwas "crazy" bezeichnet. Und gleich und gleich gesellt sich für ihn gerne. Gegensätze ziehen sich hingegen nur kurz an, philosophiert er. Ist der Vorsprung, den sich Anna im Übernachtungsdate erspielte, schon wieder weg?

Die seriöse Anna und die impulsive Jana-Maria scheinen also jetzt trotz ihrer Gegensätzlichkeit die Favoritinnen zu sein. Gehen müssen am Ende Emily und Franziska.