Am 24. März ist Thomas Heinze erstmals im Fall "Abstiegsangst" als Hauptkommissar in "Der Alte" zu sehen. Er löst damit seinen Vorgänger Jan-Gregor Kremp ab. Auch diese Schauspieler haben schon die Hauptrolle übernommen.

Für den "Alten" beginnt am 24. März eine neue Ära. Nach dem Ausstieg von Jan-Gregor Kremp (60) aus der langlebigen Krimiserie übernimmt erstmals Thomas Heinze (58) als Hauptkommissar Caspar Bergmann die Hauptrolle. Am Freitag wird er im ZDF ab 20:15 Uhr als neuer Leiter der Münchner Mordkommission in "Der Alte" zu sehen sein. Doch wer waren die Vorgänger von Heinze, die schon seit den 1970er Jahren in mehr als 450 Fällen ermittelt haben?

Thomas Heinze als Caspar Bergmann

Thomas Heinze hat die Rolle mit einer Initiativbewerbung ergattert, nachdem er von seinem Kollegen Kremp erfahren hatte, dass dieser aufhören wird, wie er kürzlich der "Neuen Osnabrücker Zeitung" erzählt hat: "Ich bin aufs ZDF zugegangen. [...] Ich habe dann meinen Hut in den Ring geworfen, und offenbar passte ich dazu, wo das ZDF mit dieser Figur und dem Format hinwill." Heinze, der selbst gerne "Der Alte"-Folgen mit Siegfried Lowitz geschaut habe, ermittelt erstmals im Fall "Abstiegsangst". Der neue "Alte" bekommt jedoch nicht viel Zeit, um sich bei der Mordkommission einzugewöhnen. An einem Seeufer wird ein erschossener Bankangestellter aufgefunden.

Jan-Gregor Kremp als Richard Voss

Heinze folgt als Hauptkommissar Bergmann direkt auf Jan-Gregor Kremp. Der heute 60-jährige Schauspieler war seit Ende 2012 in der Rolle von Kriminalhauptkommissar Richard Voss zu sehen. Nach rund einem Jahrzehnt in der beliebten ZDF-Krimireihe teilte Kremp jedoch Anfang 2022 mit, dass er aussteigen wird. "Nach zehn Jahren 'Der Alte' ist die Zeit gekommen, auch mal an eine Veränderung zu denken - zumal die Sechzig in greifbare Nähe rückt", hatte er laut des Senders erklärt. In "Der Preis, den ich zahle" war er am 17. März ein letztes Mal zu sehen.

Walter Kreye als Rolf Herzog

Von Frühjahr 2008 bis April 2012 hatte zuvor Walter Kreye (80), durchaus ein Spezialist für Krimi-Formate, als Hauptkommissar Rolf Herzog ermittelt. Er ist zwar auch in vielen anderen Produktionen aufgetreten, war aber schon vor "Der Alte" in zahlreichen Krimiserien und -reihen zu sehen, darunter in "Hecht & Haie", "Ein Fall für zwei", "Wilsberg", im "Polizeiruf 110" oder auch mehrfach im "Tatort". Kreye hatte die Nachfolge seines langjährigen Vorgängers Rolf Schimpf (98) übernommen.

Rolf Schimpf als Leo Kress

Rolf Schimpf hatte die Mordkommission in München als Kriminalhauptkommissar Leo Kress zwischen 1986 und 2007 geprägt. Nach mehr als 220 gelösten Fällen und über 20 Jahren war Schimpf jedoch aus dem Dienst ausgeschieden. Sein anstehendes Aus war schon 2006 bekannt geworden. "Es musste sein, es soll ja glaubwürdig wirken, wenn ich einen Kommissar spiele", hatte er der "Bild am Sonntag" erzählt und erklärt, dass er es daher für richtig halte, bei "Der Alte" aufzuhören. In der Folge "Taximörder" kehrte er 2009 aber noch einmal in einer Gastrolle zurück.

Siegfried Lowitz als Erwin Köster

Eine Rückkehr für Siegfried Lowitz (1914-1999) war jedoch von vornherein so gut wie ausgeschlossen. Er verkörperte den ersten "Alten" und trat ab Anfang 1977 in 100 Fällen als Hauptkommissar Erwin Köster auf. Im allerersten Fall "Die Dienstreise" gab es bereits einen Großeinsatz, da zwei Männer eine Bank überfallen hatten und ein Streifenbeamter nach einem Schusswechsel verstarb. In Kösters letztem Fall kam es 1986 zu einem tragischen Ende. In "Zwei Leben" erlag der Kommissar den Folgen einer Schussverletzung.