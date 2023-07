"Die Bachelorette" startet am 12. Juli in ihr Liebesabenteuer. Für dieses und kommende Jahr haben die Sender noch weiteren Nachschub in Sachen Dating- und Beziehungsshows in Aussicht gestellt.

Ab 12. Juli sucht die "Bachelorette" Jennifer Saro (27) ihren Traummann (20:15 Uhr RTL, ab 5. Juli auch via RTL+). Während es für das beliebte RTL-Kuppelformat bereits in die zehnte Staffel geht, haben die Sender in den vergangenen Wochen auch neue Formate rund um Dating und die Liebe angekündigt.

"My Mom, Your Dad"

Ab August wird bei VOX und auf RTL+ die Sendung "My Mom, Your Dad" an den Start gehen. Darin sollen alleinerziehende Eltern eine neue Chance auf ihr Liebesglück bekommen. Ihre Kinder dürfen dabei ein Wörtchen mitreden. Während die Eltern in ein gemeinsames Haus ziehen, darf der Nachwuchs hinter den Kulissen mitreden und Einfluss auf das Geschehen nehmen. Dann wird sich herausstellen, wie sie mit den Flirtversuchen und der Partnerwahl ihrer Eltern umgehen und möglicherweise nicht ihren Segen geben. Durch die Sendung führt Amira Pocher (30).

"Der Heiratsmarkt"

Im Herbst 2023 zeigt ProSieben "Der Heiratsmarkt", basierend auf der US-Datingshow "Marriage Market". Darin überlassen Singles die Partnerwahl ihren Eltern oder anderen Familienmitgliedern und vertrauen auf deren Einschätzungen. In Kroatien tauschen sie sich mit anderen Eltern aus und machen sich selbst ein Bild von den anderen Singles. Gemeinsam ziehen die Familien und Singles für einige Tage in ein Haus, um sich kennenzulernen und das Potenzial des möglicherweise neuen Pärchens zu testen. Beim nächsten "Heiratsmarkt" könnte sich dann jedoch alles wieder ändern und die Karten neu gemischt werden. Annemarie Carpendale (45) begleitet die besondere Liebesreise als Moderatorin.

"Save the Date - Wen heirate ich in 50 Tagen?"

2024 wird bei VOX ein weiteres Experiment gestartet. In "Save the Date - Wen heirate ich in 50 Tagen?" wollen drei Singles in 50 Tagen heiraten. Auf dem Weg zur Hochzeit muss zunächst der richtige Partner oder die richtige Partnerin gefunden werden. Der Sender begleitet die Teilnehmenden bei ihren Dates und den Hochzeitsvorbereitungen und am Ende stellt sich heraus, zum wem und ob die Singles alle Ja sagen. Moderiert wird das Format von Jana Ina Zarrella (46), die mit "Love Island" und "Let's Love - Eine Hütte voller Liebe" bereits Datingshows moderiert hat.

"Stranded on Honeymoon Island" (AT)

Ein besonderer Liebestest wartet auf die Teilnehmenden einer neuen Kuppelshow in Sat.1. In "Stranded on Honeymoon Island", so der Arbeitstitel, werden sich frisch zusammengefundene Pärchen im Alltag auf einer Insel beweisen müssen. Nach einem zeremoniellen Treueschwur stranden die beiden für zwei Wochen auf einer einsamen Insel. "Honeymoon Island" wird zum Beziehungstest: Zum einen hat das Paar die Chance, sich ohne Einwirkungen von außen durch Freunde, Familie und den sozialen Medien kennenzulernen, zum anderen kann ein möglicher Inselkoller zur Zerreißprobe werden. Das Format stammt von Snowman Productions, das auch für das Sat.1-Kuppelformat "Hochzeit auf den ersten Blick" verantwortlich ist.

"Stranger Sins"

Vor allem Erotik verspricht die Reality-Sendung "Stranger Sins" (RTL+). Acht Paare werden sich in Mexiko einem Sex-Experiment stellen und eigene erotische Fantasien ausleben. Eine Paar-Expertin hilft ihnen dabei, den Mut aufzubringen und den Schritt zu gehen sowie die Emotionen zu verarbeiten. Laut Ankündigung könnte das Experiment zu einer emotionalen Annäherung der Paare führen, jedoch auch Themen wie Eifersucht, Angst und Egoprobleme hervorbringen. Beziehungen könnten dadurch sogar auf die Probe gestellt werden.

Neue Staffeln sind gesichert

Neben den neu entwickelten Formaten können sich die Fans auf weitere Staffeln altbekannter Formate freuen. So steht die 19. Staffel "Bauer sucht Frau" im Herbst bei RTL an. Zudem dürfen sich Dating-Fans auf zwei Ü40-Specials von "Take Me Out" mit Jan Köppen (40) freuen. Auch ein "Boys Boys Boys"-Special ist wieder geplant. Die XXL-Primetime-Ausgaben werden wieder von Chris Tall (32) moderiert und sind für Frühjahr 2024 geplant.

Nach Yeliz Koc (29) wird eine weitere Single-Dame in einer zweiten Staffel von "Make Love, Fake Love" (RTL+) Single-Männer testen, um den Richtigen zu finden. Zudem sind neue Staffeln von "Temptation Island", "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen", "Ex on the Beach" (alles RTL+) oder "First Dates Hotel" ( VOX) gesichert.