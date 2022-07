Dieter Bohlen hat sich bei Instagram bei seinen Fans bedankt, die sich seine Rückkehr zu "Deutschland sucht den Superstar" gewünscht hatten. Zudem verspricht der Poptitan: "Jetzt geben wir Feuer."

Dieter Bohlen (68) kehrt 2023 in die Jury der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" zurück. Im kommenden Jahr wird "DSDS" 20 Jahre alt und endet mit der Jubiläumsstaffel. In einem Instagram-Clip hat sich Bohlen, der sich eine Staffel lang als Jury-Urgestein zurückgezogen hatte, bei seinen Fans bedankt. "Ihr habt es geschafft, ihr habt so lange Terror gemacht", erklärt er zu dem Video, das er mit "Ich hab es euch zu verdanken!" kommentierte.

"Wir sind voller neuer Ideen. Wir brüten da neue Sachen aus und wir brennen", erzählt er seinen Followern euphorisch. Ob er damit lediglich die anstehende "DSDS"-Staffel oder auch neue Projekte meint, bleibt unklar. Über seine einjährige Pause sagt Bohlen, der in dem Clip mit Sonnenbrille auf einem Boot steht: "Wir waren so ein bisschen ermüdet vielleicht. Nach 18, 19 Jahren immer zusammen, gebe ich ehrlich zu, da ist man vielleicht ein bisschen abgetörnt. Aber jetzt geht's richtig los. Jetzt geben wir Feuer."

In der Kommentarspalte bringen Bohlens Follower ihre Freude über das Comeback zum Ausdruck. Auch Ex-"DSDS"-Jurykollegin Oana Nechiti (34) zeigt sich begeistert: "Du warst immer mit Leib und Seele dabei! Viel Glück und Spaß mit der neuen Staffel! Wir freuen uns dich wieder in Action zu sehen!"

"Vor dem großen Meister singen"

Zuvor hatte Bohlen in einem Statement zu seinem Castingshow-Comeback erklärt: "Ich habe immer gesagt: Ich hatte eine Mega-Zeit bei dem Sender, ich habe mich zu Hause gefühlt. Deshalb freue ich mich sehr, wieder bei 'DSDS' zu sein." Der Pop-Titan nutzte zudem die Gelegenheit, Fans zur Bewerbung aufzurufen: "Es ist das letzte Mal, dass ihr vor dem großen Meister singen könnt."

Die Jury aus diesem Jahr, bestehend aus Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (45) und Toby Gad (54), wird laut RTL nicht mehr auf den Jurystühlen Platz nehmen. Mit Silbereisen werde der Sender jedoch "neue, eigenständige Programmformate" entwickeln. Alle weiteren Details zur "DSDS"-Jubiläumsstaffel sollen dann im Frühjahr 2023 bekannt gegeben werden.