Am 28. Juni startet Discovery+ in Deutschland und Österreich. Der neue Streamingdienst hat auch eine Eigenproduktion mit Daniela Katzenberger im Portfolio.

In Sachen Showgeschäft läuft es bei Daniela Katzenberger (35) rund. Ab dem heutigen 22. Juni gibt es nicht nur bei RTLzwei immer mittwochs ab 20:15 Uhr die neuen Folgen von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" zu sehen. Sie bekommt auch ihr eigenes Format bei einem Streamingdienst, der in wenigen Tagen hierzulande an den Start geht.

Discovery+ soll am 28. Juni in Deutschland und Österreich starten, teilt der Streamingdienst mit, der sich auf Non-Fiction- und Real-Life-Entertainment-Formate spezialisiert hat. Dazu gehören demnach unter anderem neben Live-Sport, True Crime und Lifestyle-Sendungen auch lokale Formate wie die Eigenproduktion "Katzenberger @Work: Gülle statt Glamour".

Worum geht es in Daniela Katzenbergers neuer Show?

In "Katzenberger @Work" begibt sich die "Katze" auf einen Bauernhof, auf dem sie unter anderem Kartoffeln ernten, Wurst machen und mit dem Trecker umherfahren soll. "Das war echt die Erfahrung meines Lebens, ich hab selten so geschwitzt und gestunken", erklärt die 35-Jährige in einer Pressemitteilung. "Dass ich auf dem Bauernhof schufte und nicht gleich mit dem Trecker abhaue, verdanke ich Bauer Peter und seiner Familie. Ich hätte nie gedacht, dass ein Mann mich mal dazu bringt, Kühe zu melken, Hühner zu rupfen, Gülle aufs Feld zu fahren und um 5 Uhr morgens aufzustehen."

Ausgestrahlt werden soll das Ganze bereits zum Start des Dienstes ab 28. Juni. Zunächst gibt es zwei der insgesamt sechs 45-minütigen Folgen zu sehen. Die weiteren sollen dann immer dienstags veröffentlicht werden.

Der Streamingdienst wird direkt in zwei Varianten angeboten - mit und frei von Werbung. Das werbefreie Abo kostet monatlich 5,99 Euro oder im Jahr 59,99 Euro. Die Variante mit Werbung liegt bei 3,99 Euro monatlich oder 39,99 Euro im Jahr. Nutzerinnen und Nutzer mit einem Sky Q-Abonnement erhalten hingegen für zwölf Monate kostenlos Zugriff. Zum Start sollen demnach bereits mehr als 700 Filme und Serien mit insgesamt fast 12.000 Episoden geboten sein.