Die finale Staffel von "The Walking Dead" ist abgedreht. Hauptdarsteller Norman Reedus wendet sich nach Drehschluss mit einer emotionalen Botschaft an die Fans.

Traurige Nachrichten für alle "The Walking Dead"-Fans: Die letzte Klappe zur finalen Staffel der Horror-Serie ist offiziell gefallen. Hauptdarsteller Norman Reedus (53) schreibt dazu auf Instagram: "Das war's. 11 Staffeln, 12 Jahre." Er fügt hinzu: "Es war ein absolutes Vergnügen. Danke an alle, die diese Reise mit uns gemacht haben - und was für eine Reise es war!" Den Post rundet ein rotes Herz ab.

Das Kommentarfeld zum Beitrag ist ebenfalls voller Herzen und weinender Emojis. Auch das restliche "The Walking Dead"-Team zeigt sich emotional: So etwa der ausführende Produzent Gregory Nicotero (59), der glaubt, die Welt würde nach dem letzten Drehtag eine andere sein. "Ja, wir werden mit einem Martini und Tränen auf dem Badezimmerboden sitzen", fügt Norman Reedus in der Videobotschaft hinzu. Auch Showrunner Angela Kang (46) bekundet in einem Video mit Darstellerin Lauren Cohan (40) ihre Wehmut und Dankbarkeit.

Finale Staffel von "The Walking Dead"

Nach zehn Jahren gab der amerikanische TV-Sender AMC 2020 überraschend bekannt, dass "The Walking Dead" mit der elften Staffel endet. Die ersten acht der finalen 24 Folgen flimmerten bereits im Sommer 2021 über die Bildschirme. Weiter ging es im Februar 2022. Der Starttermin für die soeben abgedrehten, letzten Episoden steht aktuell noch nicht fest.

Was aber jetzt schon klar ist: Die Fans müssen auch in Zukunft nicht auf Zombie-Unterhaltung verzichten. Nachdem diverse Ableger bereits erschienen sind oder sich in der Planung befinden, hat AMC Anfang März ein weiteres Spin-off angekündigt. Es wird den Namen "Isle Of The Dead" ("Insel der Toten") tragen und sich um das Duo Maggie (Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan, 55) drehen.