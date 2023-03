König Charles III. und seine Ehefrau Camilla kommen zu einem Staatsbesuch nach Deutschland. Der Sender Phoenix wird an allen drei Tagen berichten.

Royal-Fans können den dreitägigen Staatsbesuch von König Charles III. (74) in der kommenden Woche im Fernsehen weitestgehend mitverfolgen: Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag wird Phoenix laut einer Pressemitteilung über die Stationen des Königs und seiner Ehefrau berichten.

Auch Rede im Deutschen Bundestag wird live übertragen

Am 29. März gibt es zur Ankunft von König Charles III. und Königsgemahlin Camilla (75) am BER ab 14:05 Uhr eine Sondersendung mit Live-Berichterstattung. Etwa eine Stunde später folgt ein militärisches Zeremoniell am Brandenburger Tor. Und ab 16:00 Uhr überträgt Phoenix die Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) im Rahmen eines Empfangs im Schloss Bellevue live. Wie der Sender ankündigt, werden am Mittwoch die Hauptstadtreporter Erhard Scherfer (62) und Gerd-Joachim von Fallois von den verschiedenen Stationen des Königspaares in Berlin berichten. Zudem wird der britische Journalist Grahame Lucas den Staatsbesuch einordnen und erklären.

Am 30. März überträgt der Sender eine Rede von König Charles III. im Deutschen Bundestag live ab 12:00 Uhr. Scherfer und Gäste analysieren seine Worte anschließend. Um 17:30 Uhr folgt eine Zusammenfassung des Besuchsprogramms in Berlin und Brandenburg in der Sendung "phoenix der tag". Am Freitag, dem 31. März, berichtet der Sender in "phoenix vor ort" vom weiteren Verlauf des Staatsbesuchs in Hamburg, diesmal mit Reporterin Katharina Kühn. Eine Zusammenfassung zeigt der Sender erneut um 17:30 Uhr in "phoenix der tag".

Auch das Erste und RTL berichten

Am kommenden Mittwoch ist ab 14:05 Uhr im Ersten die Sendung "Royaler Staatsbesuch: König Charles in Berlin" zu sehen. Der Sender möchte Eindrücke von der Begrüßung von Charles III. und Camilla durch Bundespräsident Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender (61) am Brandenburger Tor sowie des folgenden Empfangs in Schloss Bellevue zeigen. Moderiert wird die Sendung von Tina Hassel (58), die zusammen mit Annette Dittert (60), Leiterin des ARD-Studios London, und der Royal-Expertin Leontine von Schmettow den Besuch einordnen wird.

RTL zeigt unterdessen am Mittwoch ab 15:00 Uhr das "Punkt 12 Spezial - König Charles in Deutschland". Katja Burkard (57) moderiert die Sondersendung anlässlich des Staatsbesuchs im Vorfeld von Charles' Krönung am 6. Mai