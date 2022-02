Eric Stehfest, Filip Pavlovic oder Manuel Flickinger? Bevor am Samstagabend der neue Dschungelkönig gekrönt wird, müssen die Kandidaten in drei Prüfungen.

Die drei Finalisten Filip Pavlovic (27), Eric Stehfest (32) und Manuel Flickinger (33) kämpfen am Samstagabend im Dschungelcamp um den Titel. Der Sender RTL hat mitgeteilt, in welchen drei Prüfungen das Trio zuvor antreten muss. Die Aufgaben in der letzten Folge der Jubiläumsstaffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" tragen die Namen der drei Musketiere "Athos", "Porthos" und "Aramis".

Die drei Promi-Camper können dabei jeweils fünf Sterne erspielen - drei davon für jeweils ebenso viele Vor-, Haupt- sowie Nachspeisen. Mit einem vierten Stern kann sich jeder Star seinen Lieblingsdrink sichern und der fünfte Stern steht für ein zusätzliches "Goodie". Das Finale läuft ab 22:15 Uhr direkt nach der neuen Folge von "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL (auch bei RTL+).

Was müssen die Promis machen?

Pavlovic tritt zur "Athos"-Prüfung an. Er muss zehn Minuten festgeschnallt in einem großen Stern aushalten und bekommt dabei Gesellschaft von allerlei Getier. "Ich habe mich so auf die Prüfung gefreut, aber bisschen Angst habe ich jetzt schon", erklärt der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat laut einer Mitteilung. Kattia Vides (33) bekam es in der zwölften Staffel mit dieser Aufgabe zu tun.

Stehfest stellt sich unterdessen der "Porthos"-Prüfung. Er bekommt fünf Gänge aufgetischt, bei denen er jeweils zwischen einer Köstlichkeit oder einer deutlich weniger appetitlichen Alternative wählen muss. Nur die zweite Option bringt dann auch einen Stern. Ex-Boxer Sven Ottke (54) stellte sich 2020 zuletzt dieser Herausforderung.

Manuel begibt sich in die "Aramis"-Dschungelprüfung. Er trägt eine Taucherbrille und einen Schnorchel und bekommt einen Glashelm übergestülpt. Dieser wird zunächst mit Wasser und dann mit Fröschen sowie Aalen gefüllt. Zuletzt hatte sich das Model Larissa Marolt (29) in der achten Staffel daran versucht.