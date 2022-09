Alexa Maria Surholt führt am kommenden Freitag an der Seite von Kim Fisher durch das Talkformat "Riverboat". Für Fisher trifft damit "Herzens-Freundin" auf "Herzens-Sendung".

Schauspielerin Alexa Maria Surholt (54) feiert am 23. September eine Premiere: Erstmals wird der "In aller Freundschaft"-Star nicht als Darstellerin, sondern als Moderatorin einer Talkshow vor der Kamera stehen. Gemeinsam mit Stamm-Moderatorin Kim Fisher (53) lenkt sie am kommenden Freitag (22:00 Uhr, rbb) das "Riverboat" aus Berlin.

Surholt sei schon ganz heiß darauf, "mit fantastischen Gästen an der Seite der Talkqueen und Kapitänin des Riverboats Kim Fisher zu moderieren und aus der Kabine mit Seeblick rauf auf die Brücke zu dürfen".

Zwei "Herzens-Freundinnen"

Für Fisher stellt die Arbeit mit Surholt eine besondere Konstellation bereit: So könne sie "mit meiner Herzens-Freundin Alexa in meiner Herzens-Sendung für einen Abend Spitzen-Gäste" willkommen heißen. Am 23. September werden das unter anderem Schauspielerin Claudia Michelsen (53), Alphaville-Frontmann Marian Gold (68) und das Volksmusikpaar Marianne (69) und Michael Hartl (73) sein.

Seit September grüßt Fisher mit Gastmoderatoren vom "Riverboat" aus Berlin, jede Woche wechselt sich die Sendung zudem mit ihrem Pendant aus Leipzig (MDR) ab. Hier ist der konstante Co-Moderator neben Fisher weiterhin Jörg Kachelmann (64).