Es geht los für die DFB-Damen! Am heutigen Montag bestreitet das deutsche Team sein Auftaktspiel bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023. So können Fußballfans live einschalten.

Das DFB-Team startet am 24. Juli mit seinem Auftaktspiel in die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland. Im ersten Gruppenspiel treffen die deutschen Fußballdamen in Melbourne auf Marokko. Wer am heutigen Montag tagsüber arbeiten muss und live zusehen möchte, muss jedoch einen entgegenkommenden Chef besitzen.

DFB-Auftakt: Live mit dabei in Melbourne

Aufgrund der Zeitverschiebung beginnt des erste Match der DFB-Frauen bereits am Vormittag um 10:30 Uhr deutscher Zeit. Das ZDF wird den Auftakt der Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) live im Free-TV ausstrahlen. Wer über das Internet reinschauen möchte, kann auch über "sportstudio.de" beziehungsweise die Mediathek des Senders die Übertragung kostenlos streamen.

Moderator Sven Voss (47) wird mit der Expertin Kathrin Lehmann (43) und Nationalspielerin Giulia Gwinn (24), die am Turnier aufgrund einer Verletzung nicht teilnehmen kann, bereits ab 10:00 Uhr auf das Match einstimmen sowie das erste Spiel des Tages (Italien gegen Argentinien) analysieren. Claudia Neumann (59) kommentiert dann das Auftaktspiel gegen Marokko, Co-Kommentatorin ist Tabea Kemme (31).

"Wir sind extrem froh, dass es endlich losgeht", erklärte Kapitänin Alexandra Popp (32) gegenüber "dfb.de" kürzlich. Die Stimmung im Team sei "sehr gut". Popp wird aber offenbar mit dem nötigen Respekt in das erste Spiel gehen: "Die Gruppe wird definitiv kein Selbstläufer und nicht einfach. Es wurde viel darüber gesprochen, dass wir die einfachste Gruppe überhaupt haben. Das sehe ich nicht so. Wir müssen von Anfang an sehr gut in das Turnier starten, um einen gewissen Flow in die nächsten Spiele mitzunehmen."

Die weiteren Gruppenspiele der DFB-Frauen

In der Gruppe H treffen die deutschen Spielerinnen zudem auf Kolumbien und Südkorea. Das Match gegen Kolumbien in Sydney ist am 30. Juli ab 11:30 Uhr im Ersten zu sehen. Gegen Südkorea müssen die DFB-Frauen am 3. August ab 12:00 Uhr mittags in Brisbane ran. Hier übernimmt wieder das ZDF, das in der Gruppenphase insgesamt 25 Partien zeigt.

Auch in der K.o.-Phase des Turniers wechseln sich die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ab. Die ARD besitzt im Achtel- und Halbfinale ein Vorwahlrecht auf die Übertragung der Spiele, das Zweite Deutsche Fernsehen beim Viertelfinale. Das Finale zeigt das ZDF am 20. August ab 12:00 Uhr mittags aus Sydney.