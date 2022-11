Bereits im Januar geht es mit dem "GZSZ"-Spin-off "Leon" weiter. RTL bestätigte mittlerweile den Sendetermin des neuen Spielfilms mit Susan Sideropoulos und Daniel Fehlow.

"GZSZ"-Fans aufgepasst: RTL hat den Termin für die Fortsetzung des "Leon"-Spin-offs bekannt gegeben. Am 11. Januar 2023 läuft ab 20:15 Uhr der zweite Spielfilm des "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Ablegers mit Daniel Fehlow (47) und Susan Sideropoulos (42) in den Hauptrollen im TV. Bereits eine Woche zuvor ist "Leon - Kämpf um deine Liebe" beim Streamingdienst RTL+ abrufbar. Das gab der Sender in einer Mitteilung bekannt.

Fehlow kündigte an, dass es in der Fortsetzung "mal wieder anders kommt, als man denkt". Auch Sideropoulos fiebert dem Film bereits entgegen und schwärmt in einem Statement gegenüber dem Sender: "Mein Highlight war der dramatische Hochzeitsdreh." Ob es letztlich auch zu einem Ja-Wort kommt, wollte sie indes noch nicht verraten. "Tausende Lichter" hätten jedenfalls eine "atemberaubende Atmosphäre gezaubert".

Neben Fehlow und Sideropoulos werden laut Angaben von RTL auch weitere "GZSZ"-Stars in dem Film zu sehen sein, darunter Ulrike Frank, Felix von Jascheroff und Urgestein Wolfgang Bahro. Zuvor produzierte der Sender bereits den Spielfilm "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst" und eine gleichnamige Miniserie, die Anfang 2021 veröffentlicht wurden. Im September wurde bekannt gegeben, dass Dreharbeiten für eine Fortsetzung angelaufen seien.

"Leon - Kämpf um deine Liebe": Darum geht es

Während Leon und Sarah ihre Hochzeit planen, steht eine Überraschung vor der Tür! Sarahs vor 30 Jahren verschwundener Bruder Jan kehrt nach Engelshoop zurück. Doch so sehr Leon ihr das Glück wünscht, irgendwas lässt ihn an Sarahs Bruder zweifeln. Warum taucht er nach so langer Zeit wirklich wieder auf? Was will er von Sarah? Das führt zu heftigem Streit zwischen beiden. Seine Suche nach Beweisen für seine Vermutungen bringt Leon am Ende sogar in Lebensgefahr! Wird Sarah noch rechtzeitig erkennen, wem sie tatsächlich vertrauen kann?