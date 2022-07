Claudelle Deckert legt bis September eine Drehpause bei der RTL-Daily "Unter uns" ein. Der Grund: Sie möchte mehr Zeit mit ihrem Ehemann verbringen. Unterdessen beendet Jo Weil sein Gastspiel.

Auszeit für die Schauspielerin Claudelle Deckert (48) in der RTL-Daily "Unter uns". Wie der Sender bekannt gab, legt das Schillerstraße-Urgestein eine Drehpause bis September ein. Der Grund: das private Glück. Sie freue sich auf ganz viel Zeit mit ihrem Ehemann, PR-Manager Peter Olsson, dem sie letztes Jahr das Jawort gab, heißt es in der Mitteilung. "Ich liebe meinen Job bei 'Unter uns', aber man entwickelt mit über 40 ein anderes Bewusstsein und ab und an brauche ich mal eine Pause, um den Kopf frei zu kriegen und mich anderen Dingen widmen zu können", erklärt Deckert.

Vor allem wolle sie sich eben ihrem Mann widmen. Mit ihm habe sie die Liebe ihres Lebens gefunden und möchte mehr Zeit mit ihm verbringen. Das Leben sei kostbar und brauche eine gute Balance zwischen einem glücklichen Privatleben und dem Job, so Deckert weiter. In der Schillerstraße wird Deckerts Rolle, die Anwältin Eva Wagner, ihre neue Liebe, Architekt Dominic Adams (Jo Weil, 44), zu dessen neuen Job nach Brüssel begleiten.

Jo Weil beendet sein Gastspiel bei "Unter uns"

Für Weil ist sein Gastspiel bei "Unter uns" hingegen beendet. "Dominic spielen zu dürfen, hat unglaublich viel Spaß gemacht!", berichtet der Schauspieler. Er sei dafür sehr dankbar und habe mit Claudelle als Spielpartnerin wahnsinnig viel Glück gehabt. Die Zeit seit März bezeichnet er als Highlight: "Ich freue mich sehr, dass Dominic und Eva ihr verdientes Happy End bekommen." Die Folge 6915 mit dem gemeinsamen Abschied wird am 25. Juli um 17:30 Uhr bei RTL ausgestrahlt.