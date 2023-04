Einer seiner Vorgänger steht im Fokus des geplanten Sequels: Kit Harrington als Jon Schnee in "Game of Thrones".

Nach "House of the Dragon" soll die nächste Serie aus dem "Game of Thrones"-Universum in den Startlöchern stehen. Diesmal soll Aegon I. im Mittelpunkt stehen, der Begründer der Targaryen-Dynastie.